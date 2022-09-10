Engin Hepileri: 'Yüksek takipçili isimler başarılı olamaz' diye bir şey yok

"O BAKIŞ AÇISINI ÇOK SAĞLIKLI BULMUYORUM"

Gazetecilerin sosyal medyada yüksek takipçili ve popüler isimlerin dizi sektöründe tercih edilmeye başlanması ile ilgili sorularına da yanıt verdi.

Hepileri ile Şekerci, "Sosyal medyada çok takip edilen ya da popüler olan isimlerin tercih edilmesi seyirciyi kandırmak gibi oluyor ama iyi oyuncu değilsen bunu seyirci anlıyor. Bu yüzden o bakış açısını çok sağlıklı bulmuyorum. Sosyal medyayı kullanmak da bir yetenek tabii ki. 'Yüksek takipçili popüler isimler başarılı olamaz' diye bir durum yok" açıklamasını yaptı.