2. Haydarcan vakasında baba konuştu! "Oğlumu iyi niyeti öldürdü!" 0:00 / 0:00

AA

Afyonkarahisar'da rahatsız edildiği gerekçesiyle genç kızlara yardım eden 36 yaşındaki Engin Taş'ı bıçakla öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ZANLILARIN SUÇ KAYDI ÇIKTI Hayatını kaybeden Engin Taş. AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan S.Ç. (19) ile V.Ç. (16) hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan birinin 4, diğerinin ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

"OĞLUMUN HİÇBİR SUÇU YOK" Baba Zeki Taş, 3 torununun öksüz kaldığını söyledi. Öldürülen Engin Taş'ın babası Zeki Taş, oğlunun babayiğit bir delikanlı olduğunu, genç kızları tacizcilerden korumak için kendini feda ettiğini söyledi.

"3 ÇOCUĞU ÖKSÜZ KALDI, BUNLAR NE OLACAK" Oğlunun vücudunda çok sayıda bıçak darbesine rastlandığını belirten Taş, "Oğlumun hiçbir suçu yok. Sadece genç kızları tacizcilere karşı korumuş, suçu bu. Bunların alacağı en ağır ceza müebbet olmalıdır. Şimdi Engin'in 3 çocuğu öksüz kaldı. Evde eşi kaldı. Bunlar ne olacak" diye konuştu.