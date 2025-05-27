Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Enginar Nasıl Temizlenir? Enginar Temizlemenin Püf Noktaları Nelerdir?

        Enginar Nasıl Temizlenir? Enginar Temizlemenin Püf Noktaları Nelerdir?

        Mevsiminde taze olarak alınan enginar hem sağlık hem de lezzet açısından sofraların vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Karaciğeri destekleyen, sindirimi kolaylaştıran ve zengin lif içeriğiyle bağışıklığı güçlendiren enginar, doğru şekilde temizlenip hazırlandığında mutfakta birçok farklı tarifin ana malzemesi haline gelir. Ancak enginarın dış görüntüsü, pek çok kişinin bu sebzeyi temizlemekten çekinmesine neden olabilir. Oysa birkaç temel adımı ve bazı püf noktalarını bilmek, enginar temizliğini son derece kolay hale getirir. İşte enginar nasıl temizlenir ve temizlerken nelere dikkat edilmelidir sorularının detaylı yanıtları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enginar Nasıl Temizlenir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Taze Enginar Nasıl Seçilir?

        Enginarı temizlemeye başlamadan önce en önemli adım, taze ve kaliteli bir ürün seçmektir. Taze enginar şu özelliklere sahip olmalıdır:

        Yaprakları sıkı, sert ve açık yeşil renkte olmalıdır. Araları açılmış, rengi sararmış veya buruşmuş enginarlar bayatlamış olabilir.

        Elle hafifçe sıkıldığında "gıcırdama" sesi çıkarmalıdır.

        Alt sap kısmı yumuşak değil, tok ve sıkı yapıda olmalıdır.

        Enginarın ağır olması, taze ve içinin dolu olduğunun işaretidir.

        Enginar Nasıl Temizlenir?

        Enginarı temizlemek göz korkutucu gibi görünse de sistemli bir şekilde adım adım ilerlemek işinizi kolaylaştıracaktır. İşte uygulayabileceğiniz temel temizlik aşamaları:

        Hazırlık Aşaması

        Enginar, kesildikten sonra havayla temas ettiğinde hızla kararır. Bu nedenle temizlik süresince kararmasını önlemek için limonlu su hazırlamanız gerekir. Geniş bir kâseye su doldurun, içine bolca limon suyu sıkın. Temizlediğiniz her parçayı bu suyun içine koyarak renginin bozulmasını engelleyin.

        Dış Yaprakları Ayıklama

        Enginarın dış yaprakları serttir ve yenmeye uygun değildir. Bu yapraklar parmaklarınızla ya da küçük bir bıçak yardımıyla dikkatlice kopartılır. Sert, koyu renkli ve uçları mor olan dış yapraklar tamamen soyulmalıdır. İç kısımlardaki açık sarı yapraklara ulaşana kadar bu işleme devam edilmelidir.

        Sapın Temizlenmesi

        Enginarın sapı çoğu zaman atılır; ancak doğru temizlenirse sap kısmı da pişirilerek tüketilebilir. Sapın dış yüzeyi sert ve liflidir. Bu nedenle soyulması gerekir. Sapın yaklaşık 2-3 cm’lik kısmı bıçakla kesilir, ardından kalan bölüm sebze soyacağı veya bıçakla çevresinden tıraşlanarak temizlenir. Temizlenen sap da limonlu suya alınmalıdır.

        Üst Kısmın Kesilmesi

        Enginarın tepe kısmı oldukça serttir. Tepesinden yaklaşık 2-3 cm kadar bıçakla düz bir şekilde kesilir. Bu işlem, enginarın iç kısmının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Sonrasında orta kısımda görünen mor yapraklar da parmakla veya kaşık yardımıyla dikkatlice çıkarılır.

        Tüylü Kısmın (Kılçıkların) Alınması

        Enginarın ortasında "kılçık" ya da "tüylü" olarak adlandırılan bir tabaka bulunur. Bu kısım, yenmez ve mutlaka temizlenmelidir. Kaşık yardımıyla dikkatlice kazınarak çıkartılır. Bu işlem sırasında enginarın kenarları zedelenmemelidir.

        Kararmayı Önleme

        Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra temizlenmiş enginarlar mutlaka limonlu suyun içinde bekletilmelidir. Aksi takdirde dakikalar içinde rengi kararır ve pişirme sırasında kötü bir görüntü oluşur. Bekleme süresi boyunca suyun içine birkaç kaşık un eklenirse enginarların daha beyaz kalması sağlanır.

        Enginar Temizlemenin Püf Noktaları

        Enginar temizliği sırasında hızlı olmak çok önemlidir. Kararmayı önlemek için her işlemden sonra limonlu suya daldırın.

        Temizlediğiniz enginarları pişirmeyecekseniz, limonlu ve unlu su içinde buzdolabında 1 gün kadar bekletebilirsiniz.

        Eğer enginarları çiğ olarak dondurmak isterseniz, kısa süre haşladıktan sonra buzlu suya koyup şoklayarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

        Marketlerde satılan ayıklanmış enginarları alacaksanız, üzerlerinde kahverengi lekeler olmamasına, rengi sarı-beyaz tonlarında ve diri olmasına dikkat edin.

        Enginar, ilk bakışta zor gibi görünse de birkaç defa temizleme pratiği yaptığınızda oldukça kolay ve pratik hale gelir. Özellikle mevsiminde taze olarak alınan enginarlar, zeytinyağlı yemeklerden dolmalara, fırın yemeklerinden salatalara kadar birçok tarifte kullanılabilir. Lezzetli bir enginar yemeğinin ilk adımı, doğru temizlikle başlar. Bu nedenle enginar temizliğini titizlikle yapmak hem görüntü hem de tat açısından son derece önemlidir. Sağlıklı ve lezzetli sofralar için enginarla barışın, mutfağınıza bu eşsiz sebzeyi dahil etmekten çekinmeyin.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı