Enginar Nasıl Temizlenir? Enginar Temizlemenin Püf Noktaları Nelerdir?
Mevsiminde taze olarak alınan enginar hem sağlık hem de lezzet açısından sofraların vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Karaciğeri destekleyen, sindirimi kolaylaştıran ve zengin lif içeriğiyle bağışıklığı güçlendiren enginar, doğru şekilde temizlenip hazırlandığında mutfakta birçok farklı tarifin ana malzemesi haline gelir. Ancak enginarın dış görüntüsü, pek çok kişinin bu sebzeyi temizlemekten çekinmesine neden olabilir. Oysa birkaç temel adımı ve bazı püf noktalarını bilmek, enginar temizliğini son derece kolay hale getirir. İşte enginar nasıl temizlenir ve temizlerken nelere dikkat edilmelidir sorularının detaylı yanıtları.
Taze Enginar Nasıl Seçilir?
Enginarı temizlemeye başlamadan önce en önemli adım, taze ve kaliteli bir ürün seçmektir. Taze enginar şu özelliklere sahip olmalıdır:
Yaprakları sıkı, sert ve açık yeşil renkte olmalıdır. Araları açılmış, rengi sararmış veya buruşmuş enginarlar bayatlamış olabilir.
Elle hafifçe sıkıldığında "gıcırdama" sesi çıkarmalıdır.
Alt sap kısmı yumuşak değil, tok ve sıkı yapıda olmalıdır.
Enginarın ağır olması, taze ve içinin dolu olduğunun işaretidir.
Enginar Nasıl Temizlenir?
Enginarı temizlemek göz korkutucu gibi görünse de sistemli bir şekilde adım adım ilerlemek işinizi kolaylaştıracaktır. İşte uygulayabileceğiniz temel temizlik aşamaları:
Hazırlık Aşaması
Enginar, kesildikten sonra havayla temas ettiğinde hızla kararır. Bu nedenle temizlik süresince kararmasını önlemek için limonlu su hazırlamanız gerekir. Geniş bir kâseye su doldurun, içine bolca limon suyu sıkın. Temizlediğiniz her parçayı bu suyun içine koyarak renginin bozulmasını engelleyin.
Dış Yaprakları Ayıklama
Enginarın dış yaprakları serttir ve yenmeye uygun değildir. Bu yapraklar parmaklarınızla ya da küçük bir bıçak yardımıyla dikkatlice kopartılır. Sert, koyu renkli ve uçları mor olan dış yapraklar tamamen soyulmalıdır. İç kısımlardaki açık sarı yapraklara ulaşana kadar bu işleme devam edilmelidir.
Sapın Temizlenmesi
Enginarın sapı çoğu zaman atılır; ancak doğru temizlenirse sap kısmı da pişirilerek tüketilebilir. Sapın dış yüzeyi sert ve liflidir. Bu nedenle soyulması gerekir. Sapın yaklaşık 2-3 cm’lik kısmı bıçakla kesilir, ardından kalan bölüm sebze soyacağı veya bıçakla çevresinden tıraşlanarak temizlenir. Temizlenen sap da limonlu suya alınmalıdır.
Üst Kısmın Kesilmesi
Enginarın tepe kısmı oldukça serttir. Tepesinden yaklaşık 2-3 cm kadar bıçakla düz bir şekilde kesilir. Bu işlem, enginarın iç kısmının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Sonrasında orta kısımda görünen mor yapraklar da parmakla veya kaşık yardımıyla dikkatlice çıkarılır.
Tüylü Kısmın (Kılçıkların) Alınması
Enginarın ortasında "kılçık" ya da "tüylü" olarak adlandırılan bir tabaka bulunur. Bu kısım, yenmez ve mutlaka temizlenmelidir. Kaşık yardımıyla dikkatlice kazınarak çıkartılır. Bu işlem sırasında enginarın kenarları zedelenmemelidir.
Kararmayı Önleme
Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra temizlenmiş enginarlar mutlaka limonlu suyun içinde bekletilmelidir. Aksi takdirde dakikalar içinde rengi kararır ve pişirme sırasında kötü bir görüntü oluşur. Bekleme süresi boyunca suyun içine birkaç kaşık un eklenirse enginarların daha beyaz kalması sağlanır.
Enginar Temizlemenin Püf Noktaları
Enginar temizliği sırasında hızlı olmak çok önemlidir. Kararmayı önlemek için her işlemden sonra limonlu suya daldırın.
Temizlediğiniz enginarları pişirmeyecekseniz, limonlu ve unlu su içinde buzdolabında 1 gün kadar bekletebilirsiniz.
Eğer enginarları çiğ olarak dondurmak isterseniz, kısa süre haşladıktan sonra buzlu suya koyup şoklayarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz.
Marketlerde satılan ayıklanmış enginarları alacaksanız, üzerlerinde kahverengi lekeler olmamasına, rengi sarı-beyaz tonlarında ve diri olmasına dikkat edin.
Enginar, ilk bakışta zor gibi görünse de birkaç defa temizleme pratiği yaptığınızda oldukça kolay ve pratik hale gelir. Özellikle mevsiminde taze olarak alınan enginarlar, zeytinyağlı yemeklerden dolmalara, fırın yemeklerinden salatalara kadar birçok tarifte kullanılabilir. Lezzetli bir enginar yemeğinin ilk adımı, doğru temizlikle başlar. Bu nedenle enginar temizliğini titizlikle yapmak hem görüntü hem de tat açısından son derece önemlidir. Sağlıklı ve lezzetli sofralar için enginarla barışın, mutfağınıza bu eşsiz sebzeyi dahil etmekten çekinmeyin.