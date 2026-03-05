Enginar Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Enginar Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Enginar Yemeği İçin Gerekli Malzemeler

6 adet çanak enginar (ayıklanmış) 1 adet büyük boy soğan 1 adet havuç 1 adet orta boy patates 1 su bardağı bezelye (isteğe bağlı) Yarım çay bardağı zeytinyağı 1 adet limonun suyu 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 su bardağı sıcak su Yarım demet dereotu

Enginar Nasıl Seçilir?

Lezzetli bir yemek için doğru enginar seçimi oldukça önemlidir. Taze enginarın yaprakları sıkı ve canlı yeşil renkte olmalıdır. Çanak kısmı dolgun, sert ve lekesiz görünmelidir. Sapı kurumamış ve yaprak uçları kararmamış enginarlar tercih edilmelidir.

Enginar Kararmaması İçin Ne Yapılır?

Enginar kesildiği anda hava ile temas ettiği için hızla kararır. Bunu önlemek için limonlu su hazırlanmalı ve ayıklanan enginarlar bu suyun içinde bekletilmelidir. Tarifimizde de limon suyu hem renk hem de aroma için önemli rol oynar.

Enginar Yemeği Nasıl Yapılır? (Adım Adım)

Sebzelerin Hazırlanması

Öncelikle soğan küçük küpler halinde doğranır. Havuç ve patates de küp küp doğranır. Bezelye kullanılacaksa hazır konserve yerine taze veya dondurulmuş tercih edilebilir.

Zeytinyağlı Harcın Hazırlanması

Geniş bir tencereye zeytinyağı alınır. Doğranmış soğanlar eklenerek kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavrulur. Ardından havuç ve patates ilave edilerek birkaç dakika çevrilir. Bezelye de eklenerek karıştırılır.

Enginarların Yerleştirilmesi

Hazırlanan sebze harcı tencerenin tabanına yayılır. Üzerine çanak enginarlar oyuk kısmı yukarı bakacak şekilde dizilir. Her enginarın orta kısmına sebze harcından paylaştırılır.

Pişirme Aşaması

Üzerine limon suyu, tuz ve toz şeker serpilir. 1 su bardağı sıcak su eklenir. Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika pişirilir.

Enginarların piştiğini anlamak için bıçak ucu ile kontrol edilebilir. Yumuşamışsa hazır demektir.

Dereotu Ne Zaman Eklenir?

Enginar ocaktan alındıktan sonra ince kıyılmış dereotu üzerine serpilmelidir. Dereotunu pişirme sırasında eklemek aromanın kaybolmasına neden olabilir.

Enginarın Püf Noktaları

Enginar mutlaka kısık ateşte pişirilmelidir.

Fazla su eklenmemelidir; zeytinyağlı yemekler hafif sulu olmalıdır.

Şeker, zeytinyağlı lezzeti dengeler; mutlaka eklenmelidir.

Piştikten sonra dinlendirilirse tadı daha güzel oturur

Enginarın Faydaları Nelerdir?

Enginar; karaciğer dostu olarak bilinir. Lif bakımından zengin olduğu için sindirim sistemini destekler. C vitamini, K vitamini ve folik asit içerir. Düşük kalorili olması sayesinde diyet listelerinde sıkça yer alır.

Enginar Nasıl Servis Edilir?

Zeytinyağlı enginar genellikle soğuk servis edilir. Üzerine ekstra zeytinyağı gezdirilebilir. Yanında yoğurt ya da limon dilimleri ile sunum yapılabilir. Şık bir sunum için dereotu ve limon kabuğu rendesi kullanılabilir.

Enginar Kaç Gün Saklanır?

Pişmiş enginar buzdolabında kapalı kapta 2-3 gün tazeliğini korur. Ancak zeytinyağlı yemekler bekledikçe lezzetlendiği için ertesi gün tüketilmesi önerilir

Alternatif Enginar Tarifleri

Portakallı zeytinyağlı enginar

Etli enginar yemeği

Fava dolgulu enginar

Garnitürlü klasik enginar

Sonuç olarak enginar, hem sağlıklı hem de hafif bir ana yemek ya da ara sıcak alternatifi sunar. Doğru malzemeler ve uygun pişirme tekniğiyle evde restoran kalitesinde bir zeytinyağlı enginar hazırlamak oldukça kolaydır. İlkbaharın en özel sebzelerinden biri olan enginar, sofralara hem renk hem de şifa katmaya devam ediyor.