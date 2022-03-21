Enginarın faydaları 0:00 / 0:00

Herkes tarafından enginar olarak bilinen sebzenin bir diğer adı da deve dikenidir. Bir ilkbahar sebzesi olan enginar, temizlendikten sonra dondurucuda tutularak yılın her mevsiminde de tüketilebilir. En çok zeytinyağlı olarak tüketimi yapılan enginar son dönemlerde salatalarda ve detoks içeceklerinde de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Enginarı daha önce yemeyen ama tüketmek isteyen kişiler, özellikle enginarın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından aktarıldıktan sonra daha da dikkat çekmeye başlamıştır. İşte, enginar hakkında merak edilen her şey yazımızda sizleri bekliyor.

Enginar Faydaları

Karaciğer dostu olarak bilinen enginar neye iyi gelir sorusu en çok karşımıza çıkan sorular arasında bulunur. Lezzetli yemekler tüketirken sağlıklı beslenmeyi de geri plana atmak istemeyen kişiler için enginarın faydaları:

Enginar lezzetinin yanı sıra antioksidan açısından da oldukça zengin bir ilkbahar sebzesidir. Bu yüzden metabolizmanın güçlü ve sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu özelliği ile serbest radikal hücrelerine karşı savaşarak kanser riskinin azalmasında yardımcı olur.

Enginarın içeriğinde bulunan HDL ve omega -3 yağ asitlerinin kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu noktasında araştırmalar bulunmaktadır. Bu yüzden kalp sağlığı için de faydalı bir sebzedir.

Enginarın en bilinen özelliği karaciğere iyi gelmesidir. İçeriğinde bulunan silimarin ve sinarinin antioksidanları ve toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

Bağırsakların daha sağlıklı ve düzenli çalışmasında yardımcı olur. Böylelikle hazımsızlık ve kabızlık gibi problemler kişilerin hayat kalitesini düşürmez. Ancak fazla tüketim ile tam tersi olabilir.

Lif açısından da zengin olduğu için kilo vermek isteyen kişiler tarafından diyet ve sağlıklı beslenme süreçlerinde tüketilebilir.

Enginar folik asit açısından zengindir. Bu yüzden hamile kadınlar tarafından tüketilmesi önerilir.

Mineral içeriği bulunan enginar kemik sağlığının korunmasına fayda sağlar.

Fosfor içeriği ile zihinsel faaliyetlerin daha sağlıklı çalışmasını destekler. Bu yüzden gelişme çağındaki çocuklarda tüketilmesi önerilir.

Enginar Zararları

Sağlık dostu enginarın yan etkileri de kişiler tarafından merak edilen konuların arasında yer alır. Enginarın doğru dozda tüketilmesi ile vücutta herhangi bir tepkime meydana gelmez. Ancak fazla tüketilmesi istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilir. Bunlardan en bilinenleri gaz, karın şişliği ve ishaldir. Bunun yanı sıra enginar hassasiyeti olan kişiler de bulunabilir. Bu kişiler de enginar tüketiminde dikkatli olmalıdır. Aksi halde fazla tüketildiği takdirde alerjen hassasiyeti olan kişilerde boğazda şişme, deride dökülme ya da kaşıntı meydana gelebilir.

Enginar Neye İyi Gelir?

Enginar kalp sağlığından bağışıklık sistemine, zihinsel fonksiyonlardan hamileliğe ve kemik sağlığına kadar pek çok hastalığa iyi gelir.

Enginar Yemek Karaciğere İyi Gelir Mi?

Enginar ile ilgili en bilinen özellik karaciğere iyi gelmesidir. Karaciğer dostu olarak adlandırılan enginarın karaciğeri temizlediği bilinmektedir. İçeriğinde yer alan mineraller ve vitaminler ile bağırsakları da düzenler. Aynı zamanda içerisinde bulunan ciarin maddesi ile karaciğeri temizlerken safra kesesini de temizler. Bu yüzden karaciğer sorunu yaşayan ya da karaciğer sorunlarına karşı önlem almak isteyen kişiler, uygun miktarlarda enginar tüketimini düzenli olarak gerçekleştirebilir.