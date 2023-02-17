Enkaz altında AFAD ile diyaloğu gündem olan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Enkaz altında AFAD ile diyaloğu gündem olan "Ahmet abi" o anları anlattı
ABONE OL

AFAD ile diyaloğu gündem olan "Ahmet abi" o anları anlattı: Öldürmeyen Allah öldürmüyor, enkaz altında mutluydum

Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, enkazın 5 metre altından çıkarılan "Ahmet abi", arama-kurtarma ekipleri arasındaki gündem olan o diyaloğu anlattı. Ahmet Erol Yılmaz, ekiplerin kendisine sürekli seslenmesinin enkaz altında kendisini zorladığını belirterek, o anki stres ve sıkıntıdan kaynaklı bir espri yaşandığını söyledi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde AFAD ekibinin depremden 72 saat sonra kurtarılan Yılmaz, "3 ay içinde 3 kere trafik kazasında geçirdim. 3 aracı da hurdaya verdim, arabalar paramparça oldu. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Enkaz altında mutluydum, hiç kararsam düşünmedim" dedi

Enkaz altında AFAD ile diyaloğu gündem olan
İHA

Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen Hatay'da enkazın 5 metre altından depremden 72 saat sonra çıkarılan "Ahmet abi", AFAD ekibi ile arasındaki gündem olan diyaloğu ile enkazda yaşadıklarını anlattı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Erol Yılmaz (43), depreme uyanık yakalandığını belirterek, deprem anı ve sonrasını şöyle anlattı:

"SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE OTURDUM, BİNA ÇÖKMEYE BAŞLADI"

"İskenderun'da bulunan en eski iş hanı olan Büyükçarşı iş hanındaydım. Uyudum, gece kalktım. Kalktım, deprem başladı. Ben de soğukkanlı bir şekilde oturdum. Bir baktım bina çökmeye başladı. Enkazın altındayım. Biraz hareket etmek istedim, göğsümde bir ağrı hissettim. Telefon cebimdeydi, çıkarıp baktığımda, göğsümün üzerinde parmağımın uzunluğunda vida vardı.

"AFAD SES VERİYOR, 'AHMET, AHMET, AHMET' DİYE..."

Hem depremden hem de vidadan kurtuldum. Aynı gün 2 kere ölümden döndüm. 3'üncü gün AFAD geliyor, arkadaşlarımın yönlendirilmesi ile gelir gelmez benim oraya giriyorlar. AFAD ses veriyor, 'Ahmet, Ahmet, Ahmet' diye. Ben de başlıyorum 'Buradayım'. Aradan 1 dakika geçiyor 'Buradayım'. en sonunda küfür etmeye başlıyorum. Neyse beni buldular.

"O ANKİ STRES VE SIKINTIYLA VERİLEN KÜFRE GÜLÜMSEME OLMUŞ"

Beni bulan AFAD ekibine anlatıyorum, 'Zaten su yok, ağzımız yüzümüz kurumuş, susuzluktan çatlıyor. Siz 'Ahmet Ahmet' diyorsunuz, zaten yaşadığımız belli, her şey ortada; siz 'Ahmet' diyorsunuz. Ciğerimiz sökülmüş, dudaklarımız çatlamış, orada küfürlü espri oldu. Milletimiz sağ olsun, o anki stres ve sıkıntıyla verilen küfre gülümseme, tebessüm olmuş. Allah razı olsun. Tarsus'tayım (Mersin). Allah razı olsun devletimden de milletimden de, diyecek bir şey bulamıyorum."

"3 AY İÇİNDE 3 KERE TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM, ÖLDÜRMEYEN ALLAH ÖLDÜRMÜYOR"

Depremde ayağı ve kalçasından yara aldığını belirten Yılmaz, "Ameliyat olacağım, büyük ihtimalle sol ayağım bileğimden kesilecek. 3 ay içinde 3 kere trafik kazasında geçirdim. 3 aracı da hurdaya verdim, arabalar paramparça oldu. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Sakin olmak en güzeli, sakin olmasaydım, şimdi ölmüştüm."

"ENKAZ ALTINDA MUTLUYDUM"

Enkaz altında mutlu olduğunu da belirten Yılmaz, "Enkaz altında mutluydum, hiç karamsar düşünmedim. Depremi atlattım, kurtuldum, göğsümdeki vidadan kurtuldum. Dedim ben buradan çıkarım, çok şükür çıktım" ifadelerini kullandı.

"AHMET ABİ"YE GÖNÜLLÜ REFAKETÇİ

Öte yandan, Almanya'da yaşayan Gamze Çakmakçı, AFAD ile diyaloğunu gördüğü depremzede Ahmet Erol Yılmaz ile sosyal medya sayfasından iletişim kurdu. Kendisine yardım desteğinde bulunan Çakmakçı, Tarsus'ta tanıdığı Gökhan Aldanmazer'le irtibata geçti. Çakmakçı'nın desteğiyle Gökhan Aldanmazer depremzede Ahmet Erol Yılmaz'a gönüllü olarak refakatçi oluyor.

SOL AYAĞINDAN AMELİYAT OLACAK

Evli ve 2 çocuk babası Ahmet Erol Yılmaz'ın sol ayağından ameliyat olması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremzedelere 10 bin TL yardım ödemeleri başladı! e-Devlet AFAD 10 bin TL deprem desteği yardım başvurusu nasıl yapılacak ve kimlere verilecek?
GÜNDEM Depremzedelere 10 bin TL yardım ödemeleri başladı!
Son dakika: Deprem bölgelerinde hafta sonu hava nasıl olacak? 18-19 Şubat deprem illeri hava durumu! - En son haberler
GÜNDEM Deprem bölgelerinde hafta sonu hava nasıl olacak?
AFAD AÇIKLADI: Hasar tespiti yapılmamış veya hatalı çıkmış binalara nasıl itiraz edilir?
GÜNDEM Hasar tespiti yapılmamış veya hatalı çıkmış binalara ...
Son dakika: Bakan Kurum'dan hasarlı binalarla ilgili yeni açıklama
GÜNDEM Bakan Kurum'dan hasarlı binalarla ilgili yeni ...
Son dakika: AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı görevden alındı
GÜNDEM AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı görevden alındı
Orta, az hasarlı veya hasarsız binalar nasıl tespit edilir ve devletin yardımı nedir?
GÜNDEM Orta ve az hasarlı binalar nasıl tespit edilir?
Enflasyon beklentisi açıklandı! Merkez Bankası 2023 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile dolar, faiz ve enflasyon tahmini belli oldu!
GÜNDEM Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı!
Su olmayan yerde abdest nasıl alınır? Hangi durumlarda teyemmüm yapılır, nasıl yapılır?
GÜNDEM Su olmayan yerde abdest nasıl alınır?
Depremin 12. gününde enkazdan ses ve ısı alındı: 3 kişi için çalışmalar sürüyor - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Depremin 12. gününde enkazdan ses ve ısı alındı!
Son dakika: Danıştay saldırganı Alparslan Arslan koğuşunda ölü bulundu
GÜNDEM Danıştay saldırganı koğuşunda ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.