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Enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları yürekleri dağladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem, 10 ilde ağır hasara neden oldu. Instagram’da çektiği yemek videoları sayesinde fenomen hale gelen ve 1.5 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz ise kardeşleri ve halasıyla birlikte göçük altında kalmıştı. Korkunç günün üstünden 12 gün geçtiğinde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı, görenlerin yüreği burkuldu.

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  • Enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları yürekleri dağladı!

    Instagram'a yemek videoları çeken ve bu sayede fenomen haline gelen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'ı da etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle enkaz altında kalmıştı. Deprem günü halasının evinde olduğu bilinen fenomen ismin aradan 12 gün geçtikten sonra kardeşleriyle birlikte cansız bedenine ulaşılmıştı.
  • Enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları yürekleri dağladı!

    Deprem gecesi halasının Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı'nda bulunan evinde kalan Taha Duymaz, kardeşleri Melek ve Umut ile enkaz altında kalmıştı. 12 gün süren çalışmaların ardından 17 Şubat Cuma günü üç kardeşin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
  • Enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları yürekleri dağladı!

    "AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

    Depremde enkaz altına kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın geçtiğimiz yıllarda çektiği bir videosunda söylediği sözler de gündeme gelmişti. 19 yaşındaki genç ismin “Gelecekteki planların ne?” sorusu üzerine söylediği sözleri yürekleri dağladı. Duymaz soruya; "Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" yanıtını vermişti.
  • Enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları yürekleri dağladı!

    19 yaşında olan Taha Duymaz, hayalini ise “Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.
  • Enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları yürekleri dağladı!

    Fenomen isim Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı. Görenlerin yürekleri burkuldu.
  • Enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları yürekleri dağladı!

    İşte Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğraflarından bazıları...
  • Enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları yürekleri dağladı!
  • Enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları yürekleri dağladı!
  • Enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları yürekleri dağladı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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