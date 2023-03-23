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'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, depremde yıkılan birçok tarihi ve kültürel yapıdaki 288 eseri, enkaz arkeolojisi çalışmalarıyla enkazdan çıkardı. 265'i Hatay, 23'ü diğer illerde kurtarılan kitabe, sikke, ikona, kandil, Osmanlı arması, haç gibi eserler müze ve kazı evlerinde koruma altına alındı

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DHA
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    Kahramanmaraş merkezli 11 ilde binlerce can kaybı ve büyük yıkıma neden olan depremlerde birçok tarihi ve kültürel yapı ile içeriğindeki bazı eserler de zarar gördü.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    DHA'nın haberine göre Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce, toplam 10 ilde 5 ayrı ekip ve 173 uzmanın katılımıyla ağır hasar gören tarihi yapılardaki nitelikli malzemelerin, enkazdan ayıklanarak koruma altına alma çalışmaları devam ediyor.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    Enkazda tespiti, tasnifi, temizleme ve belgeleme çalışmaları yapılan eserler, envanter kayıtları tutularak müzelere ve geçici kazı evi depolarına naklediliyor.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    HATAY'DA ENKAZDAN 265 ESER KURTARILDI

    Hatay'daki çalışmalarda 21 Mart itibarıyla, 23 cami, 8 mescit, 3 kilise, 3 hamam, 3 kamu binası, 5 türbe ve 8 çeşme, 10 konut olmak üzere toplamda 63 tescilli taşınmaz üzerinde ön hazırlık, keşif ve enkazdan eser ayıklama çalışması gerçekleştirildi.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    21 kitabe, 18 litürjik malzeme, 13 ikona, 7 bezemeli mimari parça, 6 seramik, 2 kandil, 1 Osmanlı arması, 1 metal haç, 7 el yazması mukaddes kitap, 185 dini kitap, 2 kapı tokmağı ve 1'er adet ahşap kapı kanadı ile sikke olmak üzere toplamda 265 eser enkazdan çıkartılarak koruma altına alındı.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    DİĞER İLLERDE 23 ESER KURTARILDI

    Enkaz arkeolojisi çalışmalarında Hatay dışındaki diğer illerde enkazdan da 23 eser kurtarıldı. Malatya'da 3 yapı kitabesi, 2 mezar taşı kitabesi, 2 lotus palmet motifli rölyef toplam 7 parça kurtarılıp Malatya Müzesi'ne teslim edildi. Gaziantep'te yıkılan Gaziantep Kalesi'nden Kale kitabesi ve mimari parçalardan oluşan 15 parça kurtarıldı. Adıyaman'da 1 sikke kurtarılan eserler arasında yer alıyor.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    KÜLTÜR MOLOZLARI AYRI YERE TAŞINACAK

    Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, depremin yaşandığı illerde Afet Kazı Başkanlığı kurulduğunu, uzman ekiplerin yıkılmış tescilli yapılarda kazı çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Yazgı, "Bu çalışmaların ana sebebi, kurtarılabilecek eserleri kurtarıp sonra kültür molozu denilen molozlar ayrı yere taşınacak. Restorasyon ve konstrüksiyon sürecinde kullanılacak mimari yapı unsurları ayrılıp sonrasında restorasyona başlanacak" dedi.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    KONTEYNER KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUYOR

    Deprem bölgesindeki tüm illerde kazı başkanları görevlendirdiklerini belirten Gökhan Yazgı, "Asıl büyük yıkım Hatay'da olduğu için oraya hızlıca başladık. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile tüm yapılar üzerinde geniş bir çalışma yürütüyoruz. Hatay'da tüm idari ve bilim kurulu üyelerimizin çalışma sisteminin kurulu olduğu, kalabilecekleri konteyner koordinasyon merkezi oluşturuyoruz" diye konuştu.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    ENKAZ ARKEOLOJİSİ

    Deprem bölgesindeki tarihi ve kültürel değerlerin enkazdan kurtarılmasına ilişkin bilgi veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, "Afet bölgesi kazı ekiplerimiz, deprem bölgesindeki şehirlerde AFAD, ICOMOS ve diğer paydaşlarımızla birlikte enkaz arkeolojisi çalışmalarını sürdürüyor.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    Kazı ekiplerimiz deprem bölgesinde enkaz altında kalan taşınır eserlerle tahrip olmuş taşınmaz parçalarını belgeliyor ve güvenli bir şekilde müzelerimize naklediyor. Hatay afet kazı ekibimiz, bu hafta İhsaniye Camii ile Rum Ortodoks Kilisesi'nde çalışıyor. Hatay'da enkazdan kurtarılan eser sayısı 265'e ulaştı. Kazı başkanımıza ve arkadaşlarımıza yürekten teşekkürler" ifadelerini kullandı.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    ŞUPPİLULİUMA ÇELİK KAFESTE

    Depremde H blok kısmı hasar alan Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki 1,5 tonluk Hitit kralı Şuppiluliuma'nın heykeli, Arsuz stelleri, Antakya lahdi, mozaikler ve benzerlerinin, içine hafif yastık görevi gören puzolan dolu çuvallar konulan çelik kafeslerde koruma altında olduğunu belirten Coşkun, "Depremin ilk anından itibaren bir an bile boş bırakmadığımız Hatay Müzemizde eserlerimizin restorasyonlarına başladık" dedi.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    GAZİANTEP KALESİ VE DİYARBAKIR SURLARI

    Hatay dışındaki illerde devam eden tespit, tasnif ve belgeleme çalışmalarında kale kitabesi, bezemeli mimari unsurlar ve diğer taşınır kültür varlıkları olarak bugüne kadar 23 eserin kurtarıldığını aktaran Coşkun, "Ekiplerin Diyarbakır surları, Gaziantep Kalesi'ndeki tespit ve kurtarma çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

    Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde de yıkılan sütun en kısa sürede ayağa kaldırılacak. Bölgede, içerisinde eser olduğunu bildiğimiz tüm yerlerde enkaz arkeolojisi yapılıyor. Bunlar hem belgelenip müzelerde koruma altına alınıyor, hem de herhangi bir kaçakçılığa konu olmaması için hızlıca müdahale ediliyor" diye konuştu.
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı
  • 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

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