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        Haberler Gündem Güncel Enkaz kentte yeni bir şehir kuruluyor: Günde bin 500 liraya iş var, işçi yok

        Enkaz kentte yeni bir şehir kuruluyor: Günde bin 500 liraya iş var, işçi yok

        Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'da yeniden inşa sürecinin başlamasıyla inşaat sektöründe iş yoğunluğu yaşanıyor. Kentte kalıp ustalarının yevmiyeleri bin 500 TL'yi bulurken işçi sıkıntısı yaşanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:48 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:48
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın meydana geldiği Hatay'da yeniden inşa süreci devam ediyor.

        Yeni bir kentin kurulduğu Hatay'ın dört bir yanında inşaatlar yükselirken, bölgede işçi sıkıntısı yaşanıyor.

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        İnşaat sektörünün en büyük sorunuysa yetişmiş eleman bulamamak. Sektör temsilcileri iş sorunu yaşayan ustalara "Hatay’a gelip çalışabilirsiniz" çağrısında bulunuyor.

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        BİR KALIP USTASININ YEVMİYESİ 1500 TL

        Kalıp ustası Ahmet Turunç, işlerinin oldukça yoğun olduğunu ve önümüzdeki 2 yıl boyunca bu yoğunluğun devam edeceğini belirterek, "İşçi bulma sıkıntımız var. Elimizden geldiği kadar güzel Hatay’ımızı inşa etmeye çalışacağız. İşimiz ağır olduğu için kimse bu işe el atmıyor. Bu gidişle 2 yıl kadar bu yoğunluk devam edecek gibi ama gerçekten çok yorulduk. Bir kalıpçının yevmiyesi Hatay’da ortalama bin 500 TL. Keşke böyle bir afet olmasaydı da böyle bir yoğunluk olmasaydı” dedi.

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        KENTE GELİP ÇALIŞIN ÇAĞRISI

        Kalıp ustası Mecit Özçelik ise yevmiyelerin ortalama bin 500 TL’yi bulduğunu belirterek diğer illerde iş bulmakta sorun yaşayan vatandaşlara "Hatay’a gelin" çağrısında bulundu.

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        Özçelik, "Depremin ardından iş yoğunluğu çok var Hatay’da. Bu yoğunluğa yetişemiyoruz. Kalıp ustasının yevmiyesi bin 500 TL. Alttan yetişen eleman yok, bölgede iş sahası da var. Gelmek isteyenler diğer illerden gelip çalışabilirler" ifadelerini kullandı.

        #Hatay
        #Deprem
        #inşaat
        #işçi
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