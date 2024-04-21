Enkaz kentte yeni bir şehir kuruluyor: Günde bin 500 liraya iş var, işçi yok

BİR KALIP USTASININ YEVMİYESİ 1500 TL

Kalıp ustası Ahmet Turunç, işlerinin oldukça yoğun olduğunu ve önümüzdeki 2 yıl boyunca bu yoğunluğun devam edeceğini belirterek, "İşçi bulma sıkıntımız var. Elimizden geldiği kadar güzel Hatay’ımızı inşa etmeye çalışacağız. İşimiz ağır olduğu için kimse bu işe el atmıyor. Bu gidişle 2 yıl kadar bu yoğunluk devam edecek gibi ama gerçekten çok yorulduk. Bir kalıpçının yevmiyesi Hatay’da ortalama bin 500 TL. Keşke böyle bir afet olmasaydı da böyle bir yoğunluk olmasaydı” dedi.