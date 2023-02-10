Enkazdan çıkarılan Helen: Korkuyorum

99 ve 100'üncü saatte mucizeler devam ediyor! İki kadın kurtarıldı

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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından meydana gelen felaketin ardından hayata tutunanlar yaşadıklarını anlattı.

Hatay Antakya'da depremin enkazından çıkarılan Seda Yeşildağ, "Depremin hemen başında enkaz altından çıktık, kurtulduk. Benim bulunduğum caddedeki bütün evler tamamen yerle bir oldu. Farklı odalarda olmasaydık biz oradan kurtulamayacaktık" dedi.

Yeşildağ'ın enkaz altından sağ çıkan kızı Helen ise enkazın altından ilk gün çıkarılsa da hala depremin etkisinde. Minik Helen, kaldırıldığı hastanede, annesine devamlı korktuğunu söyledi.

Malatya'daki depremin ilk gününde sağ kurtulan 73 yaşındaki Nuriye Albayrak da kaldırıldığı Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavisi devam ederken şunları söyledi: "Depremde merdiven tarafı yıkılmıştı. Balkondan bizleri aldılar. İkincisinde de depremde evimiz yerle bir olmuş. 2 kez düştüm, belimin ağrısından kalkamıyorum."

Deprem Dayanışma Özel Sayfası