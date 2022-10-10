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Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'de golcüler adeta şahlandı! Jorge Jesus'la kendini bulan golcüler, istatistikleriyle 'Yok artık' dedirtti!

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  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında gol düellosuna sahne olan maçta konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'de golcüler ön plana çıkıyor.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Sarı-lacivertli takımın forvetleri, dünya futbolunda hücuma verdiği önem ve golcüleri parlatmasıyla ön plana çıkan teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde kendini bulmayı başardı.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Fenerbahçe, tarihinin gol konusunda en verimli sezonlarından birini yaşarken, santrforların gole katkısı dikkat çekti.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Kadroya 2020-2021 sezonunda dahil olan Ekvadorlu santrfor Enner Valencia, ilk sezonunda ligde 34 maçta 12 gol atarken, geçtiğimiz yıl 25 maçta 7 gol bulmuştu.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen Michy Batshuayi ise geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve kaçırdığı goller sebebiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Teknik direktör Jesus yönetiminde hem Valencia hem de Batshuayi geçtiğimiz yılların çok üzerinde bir performansa imza attı.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    VALENCIA HARİKA BAŞLADI

    Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Enner Valencia, özellikle ligde başarılı bir performans ortaya koydu.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında 3 gol birden atıp, Fenerbahçe formasıyla ligde ilk kez "hat-trick" yapan Ekvadorlu forvet, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki'ye karşı aynı başarıyı göstermişti.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Sarı-lacivertli camiaya katılmasının ardından ligde ilk sezonunda 12 gol bulan 32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu ise 7 golle tamamlamıştı. Enner Valencia, bu sezon ise ligde çıktığı 7 müsabakada 10 gol atmayı başardı.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Süper Lig'e bu sezon etkileyici bir başlangıç yapan ve 3 maç üst üste 2'şer gol atmayı başaran tecrübeli forvet, Konyaspor deplasmanında oyundan atılarak hayal kırıklığı yaşattı.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Kayserispor'a karşı cezası nedeniyle oynayamayan Valencia, Alanyaspor maçıyla gollerine devam etti. Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandırmayı başaramayan 32 yaşındaki oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında ise "hat-trick" yaparak dikkat çekti.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Ekvadorlu golcü, ayrıca sarı-lacivertli formayla 2017-2018 sezonundan sonra "hat-trick" yapan ilk yabancı futbolcu oldu.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Fenerbahçe adına bir maçta 3 golü en son, 19 Kasım 2017 tarihinde Sivasspor'u 4-1 yendikleri maçta Roberto Soldado kaydetmişti.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    VALENCIA, KADIKÖY'DE ÇOK FARKLI!

    Ligde şu ana dek gol krallığında lider durumda bulunan Fenerbahçeli Enner Valencia, taraftarı önünde çok farklı bir grafik sergiliyor.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Sarı-lacivertlilerin iç sahada oynadığı 5 lig maçın 4'ünde ilk 11'de görevlendirilen Valencia, sadece cezalı olduğu Kayserispor maçında forma giyemedi.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Söz konusu 4 karşılaşmanın tamamında gol bulmayı başaran Ekvadorlu golcü, ligde attığı 10 golün 8'ini taraftarı önünde buldu.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Valencia, iç sahada üst üste 4 maçta gol atarak, 2020 yılında Max Kruse'nin ardından bunu başaran ilk isim oldu.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    9 TAKIMDAN DAHA FAZLA GOL ATTI

    Enner Valencia, 9. haftası bu akşam oynanacak 2 müsabakayla tamamlanacak ligde, an itibarıyla gol yollarında 9 takımı geride bıraktı.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertlilerle bu kulvarda 7 müsabakaya çıkan Valencia, sırasıyla Galatasaray (9), Kasımpaşa (8), Giresunspor (6), İstanbulspor (7), MKE Ankaragücü (9), Antalyaspor (9), Hatayspor (5), Sivasspor (6) ve Ümraniyespor'dan (7) fazla gol atmayı başardı.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Enner Valencia, ligde 9 maç sonunda 10 golü bulunan Konyaspor'la ise aynı sayıda skor üretti.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    BATSHUAYI FENERBAHÇE'DE BAMBAŞKA

    Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon çok farklı bir performansa imza atıyor.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve kaçırdığı gollerle gündeme gelen Michy Batshuayi, Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de ise çok etkili bir başlangıç yaptı.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    29 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'de 2'si ilk 11'de olmak üzere 6 maça çıkarken 3 gole imza attı.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    GOLLERİ 3 PUANIN HABERCİSİ OLDU

    Batshuayi, forma giydiği 6 müsabakada 205 dakika sahada kalırken, 3 gol attı ve takımına 9 puan kazandırdı.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı maçın 69. dakikasında oyuna dahil olan Batshuayi, skor 1-1 iken 90. dakikada takımına galibiyeti getiren gole imza attı.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Belçikalı santrfor, yine UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-0 geçtikleri maçta takımının ilk golünü atmayı başardı.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Batshuayi'nin Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golü de galibiyeti getirdi.

     
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Fatih Karagümrük müsabakasında skor 4-4 iken 88. dakikada oyuna dahil olan Batshuayi, 90+5. dakikada takımına galibiyeti getiren gole imza attı.
  • Enner Valencia 9 takımdan fazla gol attı!

    Belçikalı forvet, sarı-lacivertli formayla 4 isabetli şutta 3 gol bulurken, 67 dakikada 1 gol sevinci yaşadı. 

    Haberin görselleri AA, İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir. 

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