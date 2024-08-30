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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Enrico Maassen: Bu sezonun ilk final maçını kazandık - Futbol Haberleri

        Enrico Maassen: Bu sezonun ilk final maçını kazandık

        St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bu sezon özelinde ilk final maçlarını kazandıklarını belirterek, bunun keyfini yaşayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 00:30 Güncelleme: 30.08.2024 - 00:30
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        "Bu sezonun ilk final maçını kazandık"
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off maçında deplasmanda Trabzonspor'u penaltılarda 5-4 mağlup eden St. Gallen'de teknik direktör Enrico Maassen, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "BU SEZONUN İLK FİNAL MAÇINI KAZANDIK"

        Enrico Maassen kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk yarı cesaretli bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Planladığımız şekilde oynadık. İlk yarıdaki dominant oyunumuzla ilk yarı oyun üstünlüğüyle soyunma odasına girdik. İkinci yarıda konsantrasyon eksikliği ile gol yedik. Taraftarlar devreye girdi ve yedek kulübesindeki güçlü kadrosuyla bizi zorlamaya başladılar. Takımım hiç pes etmedi ve sonuna kadar mücadele etti. 60 dakikadan sonra maç iki takımın dengeli mücadelesiyle geçti. Genel olarak iki pozisyon verdik. Bir tanesi gol oldu. Direkten dönen frikik olsaydı buradan üzgün ayrılabilirdik. Sonunda biz galip geldik. Bu sezonun özelinde baktığımızda ilk final maçından galip ayrıldık" ifadelerini kullandı.

        "TRABZONSPOR'LA EŞLEŞTİĞİMİZDE ÜRKMÜŞTÜK"

        Maksimum bir başarı yakaladıklarını belirten Maassen, "Bugünün tadını çıkarmaya devam edeceğiz ve bu süreç devam edecek bir süreç ve bunun keyfini süreceğiz. Gerçekten güçlü bir oyunculara sahip bir takım eşleştiğimiz için bu durum ürkütücüydü. Tamamıyla buradaki hedefimiz bir adım daha gitmekti. Bunu da başardık. Trabzonspor'da topa sahip olmayı seven çok oyuncu var ama topun peşine koştuklarını söyleyemeyiz" dedi.

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