Envigado - Deportivo Cali maçı öncesi rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura maçında Envigado ile Deportivo Cali, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:45. Envigado son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Deportivo Cali, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 328 kodlu maçı oynayanlar; Envigado galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportivo Cali galibiyet oranı 0.00.

Envigado önceki hafta Patriotas mücadelesinde 3-1 yenildi.

Deportivo Cali ise Millonarios karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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