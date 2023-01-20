E OKUL DİJİTAL KARNE OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı dijital karne sürecini pandemi döneminde uzaktan eğitim yapılırken uygulamıştı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yüz yüze olarak yapıldığı için karneler öğrencilere okul ortamında dağıtılacak. E okul üzerinden öğrencileri bilgileri ve notlarını görüntülemek isteyenler sisteme giriş yaparak dönem boyunca öğrencinin durumu ile ilgili bilgi alabiliyor.

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