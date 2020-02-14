AA

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, aralarında Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketinin bulunduğu elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 4 şirkete tedarik ve 13 şirkete üretim ile LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirkete dağıtıcı lisansı verildi.

Öte yandan, elektrik piyasasında faaliyet gösteren 1 firmanın tedarik ve 5 firmanın üretim ile BP Petrolleri Anonim Şirketinin de aralarında bulunduğu LPG piyasasında faaliyet gösteren 4 firmanın depolama, 7 firmanın da dağıtıcı lisansı sona erdirildi.