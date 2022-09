Epic Games 3 ücretsiz oyun veriyor!

Geçtiğimiz hafta 33 TL değerinde olan Rig of Pain adlı oyunu kullanıcılarına ücretsiz veren Epic Games, bu hafta tam üç oyun daha ücretsiz veriyor. Kısıtlı bir zaman için, Epic Başlatıcısı aracılığıyla Knockout City‘ye giriş yapan oyuncular, ücretsiz Armazillo Paketi kazanacaklar. Bu kaçırılmaması gereken hediye 1 Eylül tarihinde başladı ve 8 Eylül'de son bulacak. Peki, Epic Games ücretsiz oyunları neler? 1-8 Eylül Epic Games hangi oyunları ücretsiz veriyor? İşte ayrıntılar...

EPIC GAMES HANGİ OYUNLARI ÜCRETSİZ VERİYOR?

1 Eylül Perşembe günü yenilenen Epic Games oyunlarında Knockout City, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Submerged: Hidden Depths yer alıyor. Ücretsiz Knockout City oyununun içerisindeki paket ise ücretsiz hale geliyor. Kampanya 1-8 Eylül tarihleri arasında devam edecek. 2018 yılında çıkış yapan Shadow of the Tomb Raider, Lara Croft’un Peru ormanlarında yaşadığı maceraları anlatırken, Submerged: Hidden Depths ise bir keşif oyunu niteliğinde. Son olarak verilen Knockout City oyununda ise yakantop konseptli bir maceraya şahit olacaksınız.