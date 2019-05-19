Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaybeden Başakşehir'deBaşakşehir'de kuşkusuz herkes AlexandruAlexandru Epureanu'yuEpureanu'yu aradı!
Galatasaray'a 8 puan öndeyken şampiyonluğu veren turuncu-lacivertlilerde, Moldovalı oyuncu sakatlığı nedeniyle son 9 karşılaşmada forma giyemedi. BaşakşehirBaşakşehir söz konusu olan bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 beraberlik alarak toplam 15 puan kaybetti.
24. haftadaki Yeni MalatyasporMalatyaspor maçında sakatlanan 32 yaşındaki stoperin yokluğu Başakşehir'eBaşakşehir'e çok ağır sonuçlar yaşattı.
Dizinden sakatlanan Başakşehir'inBaşakşehir'in Epureanu'nunEpureanu'nun yokluğunda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
BaşakşehirBaşakşehir - Fenerbahçe: 2-1
KayserisporKayserispor - BaşakşehirBaşakşehir: 1-1
BaşakşehirBaşakşehir - Konyaspor: 2-0
Beşiktaş - BaşakşehirBaşakşehir: 2-1
BaşakşehirBaşakşehir - ÇaykurÇaykur Rize: 1-1
BaşakşehirBaşakşehir - Göztepe: 0-2
SivassporSivasspor - BaşakşehirBaşakşehir: 0-0
BaşakşehirBaşakşehir - Ankaragücü: 2-1
Galatasaray - BaşakşehirBaşakşehir: 2-1
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