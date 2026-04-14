Habertürk
        Haberler Dünya Erakçi, Lavrov ile görüştü | Dış Haberler

        Erakçi, Lavrov ile görüştü

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan'ın İslamabad kentinde yapılan İran-ABD görüşmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 01:27 Güncelleme:
        İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

        Erakçi ile Lavrov, bölgedeki son gelişmeler ile Pakistan'ın İslamabad kentinde yapılan İran-ABD görüşmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

        Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

        İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mucize Hayat - 11 Nisan 2026 (Bel Ağrısı Ameliyatsız Tedavi Edilebilir Mi?)

        Her bel ağrısı fıtık mıdır? Fıtık dışında kaç çeşit bel ağrısı var? İltihaplı omurga romatizması nedir? Boyun ağrısı neden omuza yayılır? Bel ağrısı ameliyatsız tedavi edilebilir mi? Engin Çakar ile Mucize Hayat'ın konukları Prof. Dr. Ümit Dinçer ve Uzm. Dr. Özge Yıldırım anlattı.  

        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Burak Yılmaz istifa etti!
        Burak Yılmaz istifa etti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?