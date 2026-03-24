Erciyes'te iklim şartları nedeniyle çalışma sürelerinin çok kısa olduğuna dikkati çeken Biberci, şöyle devam etti: "Erciyes'teki vejetasyon süresi (Bir bitkinin tohumdan çıkıp gelişerek tekrar tohum verecek hale gelene kadar geçen süre) çok kısa. Burada kar erken geliyor, geç kalkıyor. Burada bizim hızlı reaksiyon göstermemiz lazım. Bunun için bütün gücümüzle buraya geliyoruz. Öncesinde toprak işliyoruz. Bu gördüğünüz yerdeki terasları devasa makinelerle eş yükselti eğrilerine paralel olarak yapıyoruz. Yollarını açıyoruz. Buraya dikilen her fidan Orman Genel Müdürlüğünün fidanlıklarında tohumdan yetişiyor. Buraya kasalarla getirip, tek tek dikilecek yerlere dağıtıyoruz. Yani çok büyük bir meşakkat, çok büyük bir alın teri var" şeklinde konuştu.