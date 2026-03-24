Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Erciyes'te 15 yılda yaklaşık 7 milyon fidan dikildi | Son dakika haberleri

        Erciyes'te 15 yılda yaklaşık 7 milyon fidan toprakla buluşturuldu

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'ndaki 5 bin 750 hektar alana, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünce 2011 yılından itibaren yaklaşık 7 milyon fidan dikildi. Kayseri Orman İşletme Müdürü Yasin Biberci, vatandaşların ormanlık alanları kendi bahçeleri gibi sahiplenip korumaları gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 14:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2011 yılında kurulmasıyla Erciyes Dağı'ndaki ağaçlandırma çalışmalarına hız verildi.

        2

        Son 15 yılda bölgede önemli saha çalışmaları yapılarak, uygun alanlar ve türler belirlenip fidan dikim faaliyetleri gerçekleştirildi.

        3

        Kayseri Orman İşletme Müdürü Yasin Biberci, AA muhabirine, Türkiye'nin göz bebeği Erciyes Dağı'nda ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

        4

        Kendilerinden önceki meslektaşlarının başlattığı ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Biberci, "Burada tür seçimi yapmadan önce etüt proje ekibindeki orman mühendisi arkadaşlarımız tarafından topraklarda analiz yapılıyor. Bakısına, yüksekliğine göre bütün türleri seçiyoruz" dedi.

        5

        Biberci, Erciyes'in yüksek bir bölge olduğunu, bunun için zor ve eğimli rakıma göre çalışma yaptıklarını dile getirdi.

        6

        Dikim yapılacak bölge ve türleri önceden belirlediklerini anlatan Biberci, "Burada soğuğa dayanıklı türler seçiyoruz. Yüksek kısımlara soğuğa dayanıklı sarıçam ve huş, alt kısımlara geldikçe karaçam ve sedir dikiyoruz. Bunların yanı sıra badem, mahlep gibi türlerden de dikim yapıyoruz. Bunun da ekosisteme ve yaban hayatına faydası oluyor" diye konuştu.

        7

        Biberci, Erciyes'i kayak turizm merkezi olmasının yanı sıra ekoturizm sahası yapmak istediklerini kaydetti.

        8

        Erciyes'te iklim şartları nedeniyle çalışma sürelerinin çok kısa olduğuna dikkati çeken Biberci, şöyle devam etti: "Erciyes'teki vejetasyon süresi (Bir bitkinin tohumdan çıkıp gelişerek tekrar tohum verecek hale gelene kadar geçen süre) çok kısa. Burada kar erken geliyor, geç kalkıyor. Burada bizim hızlı reaksiyon göstermemiz lazım. Bunun için bütün gücümüzle buraya geliyoruz. Öncesinde toprak işliyoruz. Bu gördüğünüz yerdeki terasları devasa makinelerle eş yükselti eğrilerine paralel olarak yapıyoruz. Yollarını açıyoruz. Buraya dikilen her fidan Orman Genel Müdürlüğünün fidanlıklarında tohumdan yetişiyor. Buraya kasalarla getirip, tek tek dikilecek yerlere dağıtıyoruz. Yani çok büyük bir meşakkat, çok büyük bir alın teri var" şeklinde konuştu.

        9

        Kayseri Orman İşletme Müdürü Yasin Biberci, "Erciyes'te 2011 yılından itibaren 5 bin 750 hektar alanda, yani 8 bin futbol sahası (bir futbol sahası 7 bin 140 metrekare) büyüklüğünde bir sahada çalışıldı. Toplamda Erciyes bölgesine 7 milyon fidan diktik. Bu fidanları diktikten sonra kaderine bırakmıyoruz. 3 veya 4 yıl bunların bakımlarını yapıyoruz. İklimden dolayı yananlar ve soğuktan kuruyanlar oluyor. Bunları devamlı tamamlıyoruz, elimizi çekmiyoruz. Buradaki hedefimiz, seyir yerleri, gezi parkları ve gezi parkurları oluşturmak."

        10

        Biberci, vatandaşların ormanlık alanları kendi bahçeleri gibi sahiplenip korumaları gerektiğini sözlerine ekledi.

        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        #kayseri haberleri
        #fidan dikimi
        #ERCİYES
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
