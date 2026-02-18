Erciyes'te mahsur kalan 12 kişiyi AFAD kurtardı

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Gazze'de son 100 yılın en ağır insanlık suçları işlenmiştir. Ölüme terk edilenlerin çığlıkları yeterince duyulmamıştır. İsrail'in aldığı son karar, yasa dışı ilhak hamleleri elbette hükümsüzdür. Siyonist vandallığın bir bildiği varsa hiç kuşkusuz Allah'ın da bir bildiği vardır. Son vahim gelişmeler barışçıl arayışları gölgelemektedir. Türkiye istikrar adası gibi sivrilmektedir. Masada ve sahada aynıdır. Süper güç Türkiye'nin adımları duyulmaya başlandı. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sancağı el birliği ile açılmıştır. Bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından başka ikinci bir seçenek yoktur. Gazzeli kardeşlerim başta olmak üzere Türk İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum."