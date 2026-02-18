Erciyes'te mahsur kalan 12 kişiyi AFAD kurtardı
Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlayan yolda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 12 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Giriş: 18.02.2026 - 19:19 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:19
AFAD ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kayseri-Develi kara yolunun Erciyes Kayak Merkezi bölgesinde gün boyu çalışma yaptı.
Bölgede 2 araç ve 9 personelle yürütülen çalışmalarda 4 farklı noktada araçlarında mahsur kalan 12 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kurtarılan vatandaşlar, Tekir bölgesindeki Erciyes Jandarma Sosyal Tesisleri'nde misafir edildi.
Fotoğraf: AA
