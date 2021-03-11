İki oyunu çevrim içi 0:00 / 0:00

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Tarihi Fişekhane, kültür sanat, lezzet ve yaşam sahnesinde yerini aldı. Türkiye'deki ilk online tiyatro prömiyerine sahne olan Fişekhane, Tatbikat Sahnesi'nin oyunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Erdal Beşikçioğlu'nun kapalı gişe oynayan 'Fahrenheit 451' ve 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunları, çevrim içi gösterimle Fişekhane'nin tarihi atmosferinden evlere yansıyacak.

Distopik edebiyatın başyapıtlarından biri kabul edilen Ray Bradbury'nin eseri 'Fahrenheit 451' 12 Mart'ta, tiyatronun en kült oyunlarından olan 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ise 26 Mart'ta Seyretix platformu üzerinden izlenebilecek.