Erdal Beşikçioğlu'nun kızı âşık oldu Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Sevi ile aşk yaşıyor

Habertürk Giriş: 13.03.2025 - 09:20 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL