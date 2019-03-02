Uzun yıllardır büyük bir başarı ile sahnelediği 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı tek kişilik oyunu ile sevenleriyle buluşan usta oyuncu, oyun öncesinde kısa bir alışveriş turu yaptı.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelediği oyunu ile geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da geniş bir kitleye ulaşan Beşikçioğlu, bu ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi. Erdal Beşikçioğlu, özellikle tiyatroya ilginin her geçen gün artmasından dolayı da duyduğu mutluluğu ifade etti.