Erdal Güneş: “Kırmızı karttan sonra maç çok farklı hikayeye döndü”

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erdal Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakaya bekledikleri gibi başladıklarını aktaran Güneş, “Maç aslında beklediğimiz gibi başladı. Goller dışında maçtan önce Fenerbahçe kendi sahasında ilk maçta ilk 15 dakika çok baskılı başlayacağı tahmin ediyorduk. Maç öncesi konuşmalarda baskıyla karşılaşacağımızı anlattık. Maalesef iki tane istemediğimiz golle karşılaştık. İsteyeceğimiz en son şey eksik kalmaktı. 20. dakikada eksik kaldık sonra çok farklı hikayeye döndü. Böyle deplasmanda 80 dakika eksik oynamak her takım gibi bizim için de zordu. Golü bulduk devre arası oyuncularıma kompakt kalmamız gerektiğini söyledim. Kazanacağımız toplarla ikinci sürpriz golü bulabileceğimizi söyledik. Fenerbahçe’nin panik yapacağını düşünmüştük, planlarımız işledi. İstediğimiz golü yakalayamadık” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin maçı kart görmeden bitirmesi ile ilgili konuşan Güneş, “Kırmızıdan sonra maç farklı hikayeye döndü. Bizden daha çok faul yapan takımın hiç sarı kartla maçı bitirmesini yadırgadım. İki net belki biri kırmızıya dönen pozisyonda kart göstermemesi bizi üzdü. Son pozisyonda ‘hocam takdiriniz hangi yöndeydi’ diye sordum. Kural değişikliğinden bahsetti. Böyle bir pozisyon son dakika Fenerbahçe lehine olsaydı hangi karar vereceğini çok merak ediyorum. Bunun cevabını kamuoyuna bırakıyorum” diye konuştu.

Kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Alexandru Maxim ile ilgili de konuşan Güneş, “Maxim’i en iyi tanıyan insanların başında geliyorum. Uzun zamandır bizde. Bizim takıma çok katkıları oldu. Böyle bir şeyin olmasını kendisi de istemezdi. Bu kırmızı kartın aşırı motiveden dolayı olduğunu düşünüyorum. Kendisi de üzgün. Takımdan yönetimden özür diledi. Böyle bir şeyi biz de istemezdik kariyerindeki ilk kırmızı kartı. Tasvip etmesem de aşırı motiveye bağlıyorum” ifadelerine yer verdi.