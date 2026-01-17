Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Erdal Özyağcılar'dan, Ufuk Özkan'a ziyaret

        Erdal Özyağcılar'dan, Ufuk Özkan'a ziyaret

        Erdal Özyağcılar, karaciğer nakli bekleyen meslektaşı Ufuk Özkan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 17:23 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özyağcılar'dan, Ufuk Özkan'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Karaciğer nakli bekleyen Özkan'ı meslektaşları yalnız bırakmıyor.

        Erdal Özyağcılar da Ufuk Özkan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        REKLAM

        Erdal Özyağcılar, ziyaretinde Ufuk Özkan ile poz vererek; "Sevilen, zevkle seyredilen, sağlam oyuncu kardeşim Ufuk Özkan ile sohbet, dereden, tepeden ama sizlerin de bildiği çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum. Sağlık durumu iyi olan bir kişinin Türkiye'nin neresinde olursa olsun 'verici' olarak hastanenin organ nakli koordinatörü Esin hanım ile iletişime geçmesini canı yürekten bekliyoruz. İnşallah fotoğrafta aramızdaki 'Vital sign' yerine 'kamera' olacak" ifadelerine yer verdi.

        Ufuk Özkan'ı, oyuncu dostları; Fırat Tanış, Bihter Dinçel, Bülend Çolak, Mehtap Bayri, Rojda Demirer ve Hamdi Alp hastanede ziyaret etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ağabeyini silahla vurarak öldürdü, diğer ağabeyinin eşini yaraladı

        Antalya'da bir kişi ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini silahla yaraladı

        #Ufuk Özkan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar