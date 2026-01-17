Erdal Özyağcılar'dan, Ufuk Özkan'a ziyaret

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Karaciğer nakli bekleyen Özkan'ı meslektaşları yalnız bırakmıyor.

Erdal Özyağcılar da Ufuk Özkan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Erdal Özyağcılar, ziyaretinde Ufuk Özkan ile poz vererek; "Sevilen, zevkle seyredilen, sağlam oyuncu kardeşim Ufuk Özkan ile sohbet, dereden, tepeden ama sizlerin de bildiği çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum. Sağlık durumu iyi olan bir kişinin Türkiye'nin neresinde olursa olsun 'verici' olarak hastanenin organ nakli koordinatörü Esin hanım ile iletişime geçmesini canı yürekten bekliyoruz. İnşallah fotoğrafta aramızdaki 'Vital sign' yerine 'kamera' olacak" ifadelerine yer verdi.

Ufuk Özkan'ı, oyuncu dostları; Fırat Tanış, Bihter Dinçel, Bülend Çolak, Mehtap Bayri, Rojda Demirer ve Hamdi Alp hastanede ziyaret etmişti.