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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçındaki hakem kararları ile ilgili sert açıklamalarda bulundu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

    ERDEN TİMUR: ELİMİZDE VAHİM ŞEYLER VAR!

    "Konyaspor mağlubiyetinden sonra iyi döndük. Ligdeki gerginlik artmasın diye çok bariz şeyler olmasın diye konuşmuyorduk. Ama bu da yanlış anlaşılıyor. Mağlup olunca konuşuyorsunuz deniyordu." 
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

    "10 Hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var. Taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Ligde fark azaltılsın diye herhalde verilmiyor." 
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

    "Yarıştaki rakibimizin oyuncusuna kırmızı verilmedi. Ryan Donk'un pozisyonu var. Gerginlik olmasın diye yapılan açıklamalara karşılık vermedik." 
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

    "Belli ki net bir operasyon var. Bu masa başı olayı demek ki var. Türk futbolunu ayaklar altına alsanız bile ceza da olmuyormuş. Gösterilmeyen tavır, en önemli göstergesidir."

     
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

    "Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şuan yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak. Şampiyonluk yolunda bizi kimse geri çeviremez. Mayıslar bizimdir"

     
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

    "Ligimizi ayaklar altına alınan söylemlere bile bir şey yapılmıyor. Demek TFF de böyle düşünüyor."

     
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

    "Gerek yayıncı kuruluş, gerek MHK, gerek TFF... Hepsinin konusu gelecek. Çok vahim konular var. Lig bitince hepsini açıklayacağız."
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

    OKAN BURUK'TAN LALE ORTA'YA ÇAĞRI

    "Çok net bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Geçen hafta Konyaspor maçı, bu hafta bu pozisyon... VAR mı çağırmıyor yoksa söylüyor da hakem mi gitmiyor, bunu çok merak ediyorum." 
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

    "Çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı, bunu da merak ediyorum. Herkesin başına gelebilir bu. Bu iki kırmızı kart neden verilmedi çok merak ediyorum." 
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

    "Sayın Lale Orta, hakemlerimizi alır ve VAR hakemlerimizi alır, kırmızı kartın ne olup olmadığını anlatır, bize de anlatır." 

     
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

    "Ben de net şekilde öğrenmek istiyorum. İki haftadır, hem Dubois'nın hem Mertens'in ayakları kırılabilirdi."

     
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

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