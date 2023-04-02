Erden Timur ve Okan Buruk'tan VAR ve kırmızı kart tepkisi: Vahim şeyler var, açıklayacağız!

OKAN BURUK'TAN LALE ORTA'YA ÇAĞRI

"Çok net bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Geçen hafta Konyaspor maçı, bu hafta bu pozisyon... VAR mı çağırmıyor yoksa söylüyor da hakem mi gitmiyor, bunu çok merak ediyorum."