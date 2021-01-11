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HaberlerTelevizyonErdenetler'den bir kişinin daha sonu geliyor! Çukur son bölüm izle
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Erdenetler'den bir kişinin daha sonu geliyor!

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', bu akşam 4. sezonun 19. bölümüyle ekrana gelecek. Erdenetler'in sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek. “Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Erdenetler'den bir kişinin daha sonu geliyor! Çukur son bölüm izle
HABERTURK.COM

Çukur bu akşam 4. sezonun 19. bölümüyle ekrana gelecek. Erdenetler'in sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur’un başına gelenler merak konusu olacak.

Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay’ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay’ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak. Ogeday’ın ölümü sonrası Cengiz’e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 19. Bölüm Tanıtımı;

"Çukur"un 4. Sezon 19. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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