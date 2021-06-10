Erdinç Gülener (d. 26 Ocak 1971, İzmit),Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır.

İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı.

8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir. Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır.Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.

Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.

TİYATRO OYUNLARI

Kerbela

İhanet

Yıldız Yargılanmsı

Elele

Antigone

Kamyon

Hasan Sabbah

Bahar Noktası

Fehim Paşa Konağı

Hayvan Çiftliği

Gol Kralı Sait Hop Sait

Eşeğin Gölgesi

Küçük Korku Dükkanı

Muhteşem Gatsby

Aziz Dostum Çehov

Yunus Emre

DİZİLERİ

Yeni Evli (2007) Payidar

Canan (2010-2011) Selim

Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar

Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Richard Kane (204.Bölüm-220.Bölüm)

Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal (1.Bölüm-71.Bölüm)

Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz

Çukur (2019) Adem Yılmaz

Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2021) Volkan

FİLMLERİ

Ustalar Alimler Ve Sultanlar (2010) Osman Gazi

Bu İşte Bir Yalnızlık var (2013) Kenan

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) Poyraz