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Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında? Erdinç Gülener kiminle evli?

Erdinç Gülener, oyuncu Deniz Uğur ile hayatlarını birleştirdi. Gökçeada'da evlenen çift Bir Deli Sevda isimli dizide karı kocayı oynamıştı. Dizide başlayan aşk evliliğe dönüştü. Erdinç Gülener, Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle tanınmıştı. İşte Erdinç Gülener hakkında merak edilen detaylar...

Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında? Erdinç Gülener kiminle evli?

Erdinç Gülener (d. 26 Ocak 1971, İzmit),Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır.

İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı.

8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir. Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır.Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.

Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.

TİYATRO OYUNLARI

Kerbela
İhanet
Yıldız Yargılanmsı
Elele
Antigone
Kamyon
Hasan Sabbah
Bahar Noktası
Fehim Paşa Konağı
Hayvan Çiftliği
Gol Kralı Sait Hop Sait
Eşeğin Gölgesi
Küçük Korku Dükkanı
Muhteşem Gatsby
Aziz Dostum Çehov
Yunus Emre

DİZİLERİ

Yeni Evli (2007) Payidar
Canan (2010-2011) Selim
Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar
Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Richard Kane (204.Bölüm-220.Bölüm)
Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal (1.Bölüm-71.Bölüm)
Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz
Çukur (2019) Adem Yılmaz
Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2021) Volkan

FİLMLERİ

Ustalar Alimler Ve Sultanlar (2010) Osman Gazi
Bu İşte Bir Yalnızlık var (2013) Kenan
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) Poyraz

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