Aileyi çok sayıda kişi aradı

Dün saat 14.00'da İstasyon Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan alandan ayrılırken karşısına çıkan Bahçeşehir İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Muhammet Atabey Dölek ile bir süre sohbet etti.



DHA'nın haberine göre, Dölekli kendisine ait oltu taşı tespihini Erdoğan'a hediye etti. Bunun üzerine Erdoğan, 'Senin elin boş kalmasın. Ben de sana kendi tespihimi hediye edeyim' dedi.



Erdoğan cebinden çıkardığı çıkardığı kuka yapımı tespihi Dölekli'ye vererek, 'Ölene kadar kaybetme' dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.