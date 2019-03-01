Aileyi çok sayıda kişi aradı

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Erdoğan'ın Atabey'e hediye ettiği tespihe inanılmaz teklif!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitingi sonrası kendisine Oltu taşından tespih armağan eden 8 yaşındaki ilköğretim 2'inci sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölekli'ye kendi tespihini hediye etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Dölekli ailesine arayanların tespih için aileye inanılmaz rakamlar teklif ettiği öğrenildi.

Giriş: 01.03.2019 - 12:08 | Güncelleme:

Dün saat 14.00'da İstasyon Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan alandan ayrılırken karşısına çıkan Bahçeşehir İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Muhammet Atabey Dölek ile bir süre sohbet etti.

DHA'nın haberine göre, Dölekli kendisine ait oltu taşı tespihini Erdoğan'a hediye etti. Bunun üzerine Erdoğan, 'Senin elin boş kalmasın. Ben de sana kendi tespihimi hediye edeyim' dedi.

 


Erdoğan cebinden çıkardığı çıkardığı kuka yapımı tespihi Dölekli'ye vererek, 'Ölene kadar kaybetme' dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.



TESBİHİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Sosyal medyada yayımlanan bu görüntülerin ardından Muhammed Atabey Dölekli'nin babası Atilla Dölekli'yi çok sayıda kişi telefonla arayarak tespih için büyük rakamlar teklif etti. Baba Dölekli, "Cumhurbaşkanımız Erzurum mitingini bitirdikten sonra meydandan ayrılırken yoğun kar yağışı ve soğuğa rağmen kendisini bekleyen oğlumla görüştü. Oğlum kendisini çok sevdiği için kendine ait olan tespihi Reis'e hediye etti. Cumhurbaşkanımız da oğlumun ömür boyu unutamayacağı bir hediye bıraktı ve kendi tespihini verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çok kişi bizi telefonla arayıp inanılmaz tekliflerlerde bulundular. Ama bunun bir bedeli olmadığı gibi oğlum Atabey Cumhurbaşkanına söz verdiği gibi ölene kadar saklayacak" diye konuştu.

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