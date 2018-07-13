Zirve öncesinde Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya gelen ABD Başkanı Trump dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Müttefiklerin savunma harcamalarına dikkat çeken Trump, "Geçtiğimiz yıl boyunca, diğer ülkeler NATO'ya fazladan 40 milyar dolar verdi. Ancak bu yeterli değil. Birleşik Devletler çok daha fazla harcıyor ve diğer ülkeler yeterince ödeme yapmıyor. Özellikle bazıları. Bu on yıllardır sürüyor. Bu oransızlık ve ABD vatandaşları için adil değil. Bunu adil hale getireceğiz. Bu problem üzerine çok çalışan sayın genel sekreter övgüyü hak ediyor. Almanya zengin bir ülke ve derhal savunma harcamalarını arttırmalı" şeklinde konuştu.

Özellikle Almanya'yı hedef alan ABD Başkanı Trump, "Çok uygunsuz Almanya, Rusya'yla gaz ve petrol anlaşmaları yapıyor. ABD'nin Avrupa'yı kendisinden koruduğu farz edilen Rusya'ya yapılan milyarlarca dolarlık ödeme hakkında konuşmak zorundayız." ifadelerini kullandı. Almanya, Trump'ın bu açıklamalarına tepki gösterdi.

"KAHVALTININ PARASINI ABD ÖDEDİ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Trump'ın bu açıklamalarına atıfta bulunarak, "Çok sağlıklı bir kahvaltı ettik, portakal suyu, tost - hepsini de ABD ödedi" diyerek mizahi bir dille ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaptı.

İlk gün Trump'ın gerginlik yapan açıklamalarıyla geçmesine karşın, 2018 Dünya Kupası'nda oynanan ve 2-1 biten Hırvatistan-İngiltere yarı final karşılaşması liderler tarafından büyük ilgi gördü.

CÜNEYT ÇAKIR'A BAHANE BULMAYIN

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sosyal medya hesabından "Son Dakika" (Minuta e Fundit) notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cep telefonundan maçın son dakikalarını ayaküstü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile izlediği görüldü. Karşılaşmanın son anlarını dikkatle takip eden liderler, bir yandan maçı yorumladı.

Videoda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İngiltere Başbakanı May'e maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Türk olduğundan bahsettiği, müsabakanın bitiş düdüğü ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın, finale yükselme şansını kaybeden İngiltere'nin Başbakanı May'i teselli ederek "Dünya Kupası, Batı Balkanlar'a geliyor." yorumunu yaptığı, Merkel'in ise May'i teselli ettiği görülüyor.

Maçı dikkatle izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sırada "Hadi bitir şu maçı Çakır" ve May'e espirli bir şekilde, "Yenilirseniz, Türk hakem Cüneyt Çakır'a bahane bulmayın" dediği görüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Erdoğan'a Dünya Kupası finali için Rusya'ya gelip gelmeyeceği sorusuna ise, Erdoğan'ın "Hükümeti yeni kurduk, işimiz çok ama televizyondan izleyeceğim" yanıtı verdiği görüldü.