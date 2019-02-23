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Trabzon’un Maçka İlçesi Köprüyanı Mahallesi Reşadiye Mevkiinde Ayşe Bülbül’e ait evden hırsızlık yapıldı. Jandarma yapılan hırsızlık sonucu soruşturma başlattı. Jandarma ve polisin birlikte yaptığı soruşturma çerçevesinde, olay yerine yakın bölgede ayak izleri olduğunu belirten Eren Bülbül, görevli askerlere bu ayak izlerini göstermek istedi. Bu sırada pusuda bekleyen PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül şehit düştü. Saldırıdan polis memuru Namık Öztel ise yaralı kurtuldu.
PUSU KURAN İKİ TERÖRİSTİ BELİRLENDİ
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının ardından ‘Devlet birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütü üye olma, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından soruşturma başlattı. Saldırıdan yaralı kurtulan Namık Öztel’in ifadesini alan soruşturmacı savcı, Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerin PKK’nın sözde Karadeniz lideri Cudi - Zaza kod adlı Mehmet Yakışır ile İran Kamyaran nüfusuna kayıtlı Sorej kod adlı Jamil Star Mohammedı olduğunu belirledi.
TANIK BEYANI VE RAPORLAR ELE VERDİ
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda, Giresun kırsalında yakalanan Hasan Demir adlı teröristin beyanları ve teşhislerinin ardından Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalındaki eylemlerde teröristlerin kullandığı silahlardan çıkan mermiler ile saldırının olduğu yerde ele geçen kovanların karşılaştırılması yapıldığı belirtildi. Ayrıca kararda, 4 ayrı kriminal inceleme raporunda, saldırıyı iki teröristin gerçekleştirildiğinin tespit edildiğine yer verildi.
İKİ TERÖRİST İKİ AYRI YERDE ÖLDÜRÜLDÜ
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ü şehit eden PKK’lı teröristlerden Mehmet Yakışır’ın 15 Temmuz 2018’de, Jamil Star Mohammedı adlı teröristin ise 22 Ağustos 2018 tarihinde Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi karsalında öldürüldüğü belirterek, kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.
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