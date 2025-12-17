Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarlarına tepki!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "İlk yarıda müthiş oynadık. Savunmada çok iyi iş çıkardık. Hücumda çok top kaybı yapmamıza rağmen oyunu kontrol ettik. İkinci yarının başında Fenerbahçe, ritmi yakaladı ama kalan bölümde her şey değişti ve kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'dan önce oynadıkları 2 maçta yenildiklerinin hatırlatılması üzerine deneyimli başantrenör, "Kötü giden bir Panathinaikos yok. Kötü durumda değiliz. Yolumuza devam ediyoruz. Bu, önemli bir galibiyet. EuroLeague, çok zor bir maraton. Herkes herkesi her yerde yenebiliyor." diye konuştu.

Dördüncü periyotta yaptığı değişikliklerin etkisiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ergin Ataman, "Kısalardan skor bulamadığımız dönemlerde birilerinin ortaya çıkması gerekiyordu. Ömer Faruk ve Faried'i çıkararak Hernangomez ve Mitoglou ile oynadık. Skor üretmeye başladılar. Tabii bazı mucizevi atışlar da var. Hernangomez'in soktuğu üçlük gibi. O da Allah'ın herhalde buradaki 10 bin kişiye bir cevabı oldu." şeklinde görüş belirtti.