        Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarlarına tepki! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarlarına tepki!

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16. haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 81-77 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Ataman ayrıca sarı-lacivertlilerin taraftarlarına da tepki gösterdi.

        Habertürk / AA
        Giriş: 17.12.2025 - 00:48 Güncelleme: 17.12.2025 - 00:48
        Ataman'dan F.Bahçe taraftarına tepki!
        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "İlk yarıda müthiş oynadık. Savunmada çok iyi iş çıkardık. Hücumda çok top kaybı yapmamıza rağmen oyunu kontrol ettik. İkinci yarının başında Fenerbahçe, ritmi yakaladı ama kalan bölümde her şey değişti ve kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe Beko'dan önce oynadıkları 2 maçta yenildiklerinin hatırlatılması üzerine deneyimli başantrenör, "Kötü giden bir Panathinaikos yok. Kötü durumda değiliz. Yolumuza devam ediyoruz. Bu, önemli bir galibiyet. EuroLeague, çok zor bir maraton. Herkes herkesi her yerde yenebiliyor." diye konuştu.

        Dördüncü periyotta yaptığı değişikliklerin etkisiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ergin Ataman, "Kısalardan skor bulamadığımız dönemlerde birilerinin ortaya çıkması gerekiyordu. Ömer Faruk ve Faried'i çıkararak Hernangomez ve Mitoglou ile oynadık. Skor üretmeye başladılar. Tabii bazı mucizevi atışlar da var. Hernangomez'in soktuğu üçlük gibi. O da Allah'ın herhalde buradaki 10 bin kişiye bir cevabı oldu." şeklinde görüş belirtti.

        F.BAHÇE TARAFTARINA TEPKİ!

        Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm.

