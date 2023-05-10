"Şu an sadece Avrupa´da dört takım bu sezon şampiyonluk için mücadele edecek. Diğer tüm takımlar gibi biz de kendi lig şampiyonluğu mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye´de çok zorlu bir play-off serisi oynanacak. Anadolu Efes olarak bir kez daha şampiyon olacağımıza inanıyorum."