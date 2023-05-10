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Ergin Ataman'dan Panathinaikos, Anadolu Efes ve Milli Takım açıklaması

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos ile henüz resmi bir anlaşma imzalamadıklarını belirterek, "Anadolu Efes kulübü benim sadece profesyonel olarak görev aldığım bir kulüp değil; başkan, yönetim, kadro, taraftar ile çok güçlü aile bağlarımız var. Sezon sonu ortak kararımız ne olursa olsun bu bağın hep devam edeceğine inanıyorum" dedi.

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DHA
  • Ergin Ataman'dan Panathinaikos, Anadolu Efes ve Milli Takım açıklaması

    Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos ile görüşmeleri, Anadolu Efes ve Milli Takım hakkında Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. 
  • Ergin Ataman'dan Panathinaikos, Anadolu Efes ve Milli Takım açıklaması

    "Panathinaikos ile resmi olarak henüz bir anlaşma imzalamadık, sezon sonu olası bir birliktelikte neler yapılabileceğini konuşuyoruz. EuroLeague çok zor bir lig, Final Four oynamak, şampiyon olmak için büyük emek gerekiyor. Anadolu Efes´te 2021 ve 2022´de bunu başarmış olmanın gururunu hala yaşıyorum." 

     
  • Ergin Ataman'dan Panathinaikos, Anadolu Efes ve Milli Takım açıklaması

    "Şu an sadece Avrupa´da dört takım bu sezon şampiyonluk için mücadele edecek. Diğer tüm takımlar gibi biz de kendi lig şampiyonluğu mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye´de çok zorlu bir play-off serisi oynanacak. Anadolu Efes olarak bir kez daha şampiyon olacağımıza inanıyorum." 

     
  • Ergin Ataman'dan Panathinaikos, Anadolu Efes ve Milli Takım açıklaması

    "Anadolu Efes kulübü benim sadece profesyonel olarak görev aldığım bir kulüp değil; başkan, yönetim, kadro, taraftar ile çok güçlü aile bağlarımız var. Sezon sonu ortak kararımız ne olursa olsun bu bağın hep devam edeceğine inanıyorum." 
  • Ergin Ataman'dan Panathinaikos, Anadolu Efes ve Milli Takım açıklaması

    "Ağustos ayında A Milli Takımımız İstanbul´da çok önemli bir olimpiyat elemeleri turnuvası oynayacak. Temmuz ayının ortasında hazırlıklarımız başlayacak ve umarım tam kadro olarak Türk basketbolunu olimpiyatlara taşımak için mücadele edeceğiz. Hırvatistan, Ukrayna, Belçika gibi zorlu takımları geçip turnuvada birinci olmak tek hedefimiz"

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