        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükselen A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, madalya ve şampiyonluk hedefini gerçekleştirebilmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 21:52 Güncelleme: 09.09.2025 - 21:52
        "Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz"
        A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Ataman ile milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Arena Riga'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "TARİHİ BİR YARI FİNAL OYNAYACAĞIZ"

        Yarı finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı:

        "Sizin de basın mensupları olarak mutlu olduğunuza inanıyorum çünkü Alperen sonunda 'Triple double' yaptı. Alperen sadece Avrupa'nın değil NBA'in en iyi savunma yapan oyuncularından biri. Polonya'dan daha iyi bir kapasitede olduğumuzu biliyorduk. Savunmada çok agresif olduklarını biliyorduk. Onlara aynı şekilde karşılık verdik. Karşılaşmaya Loyd'u savunabilmesi için Şehmus Hazer ile başladık. Cedi Osman'ı ise Ponitka ile eşleştirdik. Çok başarılı olduk. Mükemmel savunmamızdan sonra hızlı hücumlardan birçok atış bulduk. Oyunu kontrol ettik. İkinci yarıda oyuna kenardan dahil olan Furkan Korkmaz çok iyi katkı verdi. Alperen'in 'Triple double' yapmasının ardından bazı top kayıpları yaşadık. Polonya'nın farkı 10 sayıya kadar düşürmesine izin verdik. Oyunu hiç riske etmedik. Tarihi bir yarı final oynayacağız çünkü Türkiye EuroBasket'te 1 kez final oynadı. 2001'de İstanbul'dan sonra ilk yarı final olacak. Rakibimizi bekleyeceğiz. Bu şekilde oynadığımız takdirde yarı final maçını kazanma şansımız yüksek olur ama İsveç maçındaki hataları yaparsak çok zorlanırız."

        Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan kaptan Cedi Osman'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, "Ayak bileğiyle ilgili bir sıkıntısı var. Şu an yorum yapmak çok zor. Bizim için güzel olan şu ki yarı final maçına 3 gün var. Eğer Cedi'yi tanıyorsam yüzde 100 sahada olacaktır." dedi.

        "MADALYA VE ŞAMPİYONLUK PEŞİNDEYİZ"

        Ergin Ataman, EuroBasket 2025'te tarihi bir yarı final maçına çıkacaklarını kaydetti.

        Tüm oyuncuların bir hedef uğruna Riga'ya geldiğini aktaran 59 yaşındaki başantrenör, "2-3 senedir bu şampiyonayı işaret ediyordum. Buraya bir hedef için geldik. Bunu fantezi olarak söylemiyordum. Oyuncularımın kapasitesini ve azimlerini bildiğim için söylüyordum. Çok şükür 7 galibiyetle tarihi bir yarı finale çıkacağız. Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu takımda sadece Sertaç Şanlı veteran oyuncu. 35 yaşında. Bu takım önümüzdeki 3-4 yıl dünya basketboluna damga vuracaktır. 12 Dev Adam geri döndü diyebiliriz. Sonuç ne olacak bilmiyorum. Şampiyon olabilecek miyiz? Madalya alabilecek miyiz? Sonuna kadar bunu başarmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

        "KİMSE YUNANİSTAN İLE KARŞILAŞMAK İSTEMEZ"

        Yarı finaldeki muhtemel rakipleri Yunanistan ile ilgili soruyu yanıtlayan Ataman, şu görüşleri aktardı:

        "Yunanistan basketboluna ve insanına karşı güzel duygular hissediyorum. Yunanistan'da Panathinaikos'tan 5 oyuncum forma giyiyor. Yunanistan şu an belki de en iyi kadroya sahip. Başantrenör olarak hiç kimse Yunanistan ile yarı finalde karşılaşmak istemez. Umarım çeyrek finalde kazanırlar. Eğer kazanırlarsa yarı finalde onlara karşı oynamak benim kaderim olacak."

        FURKAN KORKMAZ: "BU TAKIMIN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

        Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, EuroBasket 2025'in kalan bölümünde aynı basketbolu oynamaya devam edeceklerini söyledi.

        Çok karakterli bir takım olduklarını vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, "Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum. Mükemmel bir kimyamız var. Sadece maç kazanmıyoruz. Oynadığımız basketboldan zevk alıyoruz. Yıllardır altın jenerasyonun gelmesini bekliyorduk. Artık zamanımız geldi. İki maçımız kaldı. Bu basketbolu oynamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Şu ana kadar beraber oynadığı en iyi pivotla ilgili soruyu da yanıtlayan Furkan, "Şu ana kadar oynadığın en iyi pivot Joel Embiid'di. Ancak şimdi buna Alperen diyebilirim. Bize savunmada ve hücumda çok yardım ediyor. O özel bir çocuk." ifadelerini kullandı.

