Ergün Penbe'nin yeni adresi Yeni Mersin İdmanyurdu
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcu Ergün Penbe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Galatasaray'ın ve milli takımın eski futbolcularından Ergün Penbe, teknik direktörlük görevi için Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'yla anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, imza törenine ilişkin görüntülere yer verildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli futbol adamı Ergün Penbe ile teknik direktörlük görevi için 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.