Erhan Erentürk: Gençlerbirliği evim oldu

Gençlerbirliği'nde taraftarların en çok sevdiği isimlerden olan kaleci Erhan Erentürk, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin geçen sezonki tüm maçlarında görev yapan ve performansıyla kırımızı-siyahlı ekibin Süper Lig'e yükselmesine önemli katkı sağlayarak taraftarların gönlünü kazanan Erhan, "Ben de onları çok seviyorum. Gerçekten bu aramızdaki bağ, çok gönülden bir bağ." dedi.

Taraftarların iyi günde de kötü günde de takımı desteklediğine işaret eden Erhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sezon bütün maçlarda forma giydim. Elimden gelen her şeyi vermeye çalıştım. 38 maçta kötü günlerim de oldu. Hiçbir zaman kötü bir tezahürat, kötü bir yorum görmedim. Hep destek oldular. Bu, beni daha çok güçlendirdi. Takımın içerisinde de geçtiğimiz sene çok güzel bir aile ortamımız vardı. Klasik, her zaman derler 'aile ortamı' diye ama bizimki gerçekten çok başkaydı. Gerek personelimiz, gerek futbolcular, teknik ekip olsun, bu şekilde başarılı olduk."

Erhan, taraftarların sevgisinin motivasyonunu olumlu etkilediğini vurgulayarak, "İster istemez bu beni motive ediyor. Şimdi güzel bir ilgi, alaka var. Ben de onları çok seviyorum ama sadece sevmek yetmiyor. Bunu sahada performansla, mücadeleyle taçlandırmak gerekiyor. Taraftarların ilgisine layık olmak gerekiyor. Bunun için çok çabalıyorum, çalışıyorum. Öyle çok güzel bir gönülden bağımız var." diye konuştu.

"KENDİMİ HAZIR TUTTUM"

Erhan Erentürk, Süper Lig'de ilk 4 haftada şans bulamasa da sonrasında kaleyi devralarak kurtarışlarıyla Gençlerbirliği'nin 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalamasına katkı sağladı.

30 yaşındaki kaleci, sezon başında şans bulamamasıyla ilgili soruyu "Biz, profesyonel oyuncularız. Yeri geliyor oynayacağız, yeri geliyor oynamayacağız. Bu takımda geçen sene ful oynadım ama sizin de dediğiniz gibi lige ben başlamadım. Ama her zaman çalışıp kendimi hazır tuttum. Bu bir tercih meselesidir. Oynamadığımızda da zaten çalışıp kendimizi hep hazır tutmamız lazım. Forma geldiğinde o performansı göstermek gerekiyor. Bu takım için sahada, tribünde, kulübede elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." şeklinde yanıtladı.

Kaleciler Gökhan Akkan ve Ricardo Velho'nun transfer edildiğinin hatırlatılması üzerine Erhan, şöyle devam etti:

"Çok kaliteli kaleciler var. Kalecilerin arasında çok güzel bir çalışma ortamı var. İyi bir arkadaşlığımız da var. Kaleci hocamız, Neşet hoca da bu dengeyi çok iyi sağlıyor. Biz, birbirimizi ileriye itmeye çalışıyoruz. Yani sahada o gün kim olursa olsun, sonuçta formayı giyen arkadaşımız buraya iyi bir performans vermek zorunda. Bu çalışma ortamı, rekabet bizi daha çok ileriye atıyor. Yani güzel bir ortamımız var. Kim oynarsa oynasın, burada performans verdiği sürece sıkıntı yok."

"GENÇLERBİRLİĞİ EVİM OLDU"

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de kalıcı olması gerektiğinin altını çizen Erhan, kırmızı-siyahlı takımın kendisi için ne ifade ettiğiyle ilgili soru üzerine, "Gençlerbirliği'ne ilk geldiğim sene eşimle yeni evlenmiştik. O da sağ olsun, bana çok destek oluyor. Eşim de Ankara'yı çok seviyor, o da beni motive ediyor. Çünkü insanların beni sevdiğini biliyor. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmamam gerektiğini de biliyor. Beni hep motive ediyor. Burada çok güzel bir aidiyet duygum var. Burada hep iyi oynamak, takıma katkıda bulunmak istiyorum. Burası benim evim gibi oldu artık. Bütün ailem de burayı benimsedi. Ben de çok benimsedim. Yani öyle bir bağım var." ifadelerini kullandı.

Erhan, Gençlerbirliği'nin 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e "sancılı" başlamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Sezona ilk başladığımızda kampta gerçekten transferler biraz geç kaldı. Bu bir gerçek. Çok fazla genç oyuncuyla kamp yaptık. Yani genç, bu formayı giyen her oyuncu değerli ama çok fazla genç oyuncu bir anda olunca tabii ister istemez çok böyle net bir oyun çıkmıyor. Transferlerin birer birer gelmesiyle zamanla daha iyi bir oyun çıkmaya, antrenman kalitesi artmaya başladı. Zaten maçlar devam ederken de halen transfer yapmaya devam ediyorduk. Oyunumuz gelişmeye başladı. Performans da ister istemez biraz arttı. O yüzden biraz geç kalmasak daha iyi başlayabilirdik ama sıkıntı yok. Bundan sonrası inşallah güzel olacak. Çalışma ortamımız çok güzel. Hocamız da bunun farkında. Tempolu çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz. Artık diğer takımlarla rekabet edebilecek kapasiteye geldik."