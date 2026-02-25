Eric Dane'in arkasından konuşan figüranın sözleri tepki çekti

ALS hastalığına yakalandığını açıklamasından 10 ay sonra, 19 Şubat'ta hayatını kaybeden oyuncu Eric Dane'in ardından, 'Grey's Anatomy' dizisinde figüran olarak çalışan Laura Ann Tull'ın sözleri büyük tepki çekti. Tull'ın, 53 yaşında hayata veda eden oyuncuya yönelik kötü sözleri, Dane'in hayranlarını öfkelendi.

Tull, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamada, aktöre "korkak", "kaba" ve "narsist" diyerek, sette kendisine istismarda bulunduğunu iddia etti ve bu nedenle 2012'de Dane'in diziden çıkarılmasını sağladığını öne sürdü.

Tull'ın Dane'e "zorba ve pislik" dediği paylaşımlarından biri

"Grey's Anatomy'den kovulmasının sebebi benim" diyen Tull, bununla ilgili bir kanıt sunmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, Tull'ı, artık bu dünyadan ayrılmış biri hakkında kötü konuşmasından dolayı eleştirdi. Bir kişi, "Korkunç bir hastalıktan ölen ve kendini savunamayan birine saldırmak, ailesine karşı ahlaksızlık kokuyor. Söylediğiniz her kelime doğru olsa bile, şimdi bunu söylemenin zamanı değil. Umarım kızları, saçtığınız bu zehirli sözleri asla görmezler" derken; bir başkası, Tull'ı "ilgi çekmeye çalışan" ve "iki dakikalık şöhretin peşinde koşan biri" olarak nitelendirdi.