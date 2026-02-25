Eric Dane'in arkasından konuşan figüranın sözleri tepki çekti
'Grey's Anatomy' dizisinin bir figüranı, geçen hafta hayatını kaybeden Eric Dane'in ardından onu "zorba" olarak nitelendirip diziden kovdurduğunu öne sürdü. Oyuncunun hayranları, Laura Ann Tull adlı kadına öfke dolu mesajlar yağdırdı
ALS hastalığına yakalandığını açıklamasından 10 ay sonra, 19 Şubat'ta hayatını kaybeden oyuncu Eric Dane'in ardından, 'Grey's Anatomy' dizisinde figüran olarak çalışan Laura Ann Tull'ın sözleri büyük tepki çekti. Tull'ın, 53 yaşında hayata veda eden oyuncuya yönelik kötü sözleri, Dane'in hayranlarını öfkelendi.
Tull, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamada, aktöre "korkak", "kaba" ve "narsist" diyerek, sette kendisine istismarda bulunduğunu iddia etti ve bu nedenle 2012'de Dane'in diziden çıkarılmasını sağladığını öne sürdü.Tull'ın Dane'e "zorba ve pislik" dediği paylaşımlarından biri
"Grey's Anatomy'den kovulmasının sebebi benim" diyen Tull, bununla ilgili bir kanıt sunmadı.
Sosyal medya kullanıcıları, Tull'ı, artık bu dünyadan ayrılmış biri hakkında kötü konuşmasından dolayı eleştirdi. Bir kişi, "Korkunç bir hastalıktan ölen ve kendini savunamayan birine saldırmak, ailesine karşı ahlaksızlık kokuyor. Söylediğiniz her kelime doğru olsa bile, şimdi bunu söylemenin zamanı değil. Umarım kızları, saçtığınız bu zehirli sözleri asla görmezler" derken; bir başkası, Tull'ı "ilgi çekmeye çalışan" ve "iki dakikalık şöhretin peşinde koşan biri" olarak nitelendirdi.
Eric Dane hayranları, Tull'ın dizide gerçekten figüran olup olmadığını sorgularken, bir kişi, "Grey's Anatomy'yi baştan sona defalarca seyrettim. Seni hayatımda hiç görmedim" ifadesini kullandı.
Tepkiler üzerine Tull, kendini savunarak, Dane'in ölmesinin, kendisi üzerinde neden olduğu yıkımı değiştirmediğini iddia etti. Tull ayrıca, Dane'in ALS hastalığına yenik düşmesinden yıllar önce, Haziran 2018'de bir dergide yayımladığı makaleyle de onu eleştirdiğini belirtti.
'Grey's Anatomy' ve 'Euphoria' dizileriyle hafızalara kazınan Eric Dane, Nisan 2025'te ALS teşhisi almıştı ve geçen hafta hayatını kaybetti. Hastalık nedeniyle son zamanlarını tekerlekli sandalyede geçiren Dane'in, Billie (15) ve Georgia (14) adlarında iki kızı bulunuyor.2005'te başlayan 'Grey's Anatomy' dizisi 22 sezon sürdü