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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Erik Botheim: Üç puanı küçük farklarla kaçırdık - Futbol Haberleri

        Erik Botheim: Üç puanı küçük farklarla kaçırdık

        Malmö'nün golcü oyuncusu Erik Botheim, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 01:41 Güncelleme: 13.12.2024 - 01:41
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        "Üç puanı küçük farklarla kaçırdık"
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        Malmö forması giyen Erik Botheim, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

        Botheim, "Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı 2-2'lik beraberlik kötü sonuç değil. Alçakgönüllü olmalıyız, çok fazla puanımız yok ve Avrupa Ligi zor. Bu karşılaştığımız en zorlu takımlardan biri. Sonunda üç puan almaya yakındık, küçük farklarla kaçırdık." dedi.

        Botheim ayrıca, "Seyirciye bir şeyler vermek güzel ve seyirciye biraz eğlence verebileceğimizi gösterdik. Son Ferencvaros maçından sonra geri dönmek ve bir şeyler vermek güzeldi." sözlerini sarf etti.

        24 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren Galatasaray karşılaşmasında takımının ilk golünü atmıştı.

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