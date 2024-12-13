Erik Botheim: Üç puanı küçük farklarla kaçırdık

Malmö forması giyen Erik Botheim, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Botheim, "Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı 2-2'lik beraberlik kötü sonuç değil. Alçakgönüllü olmalıyız, çok fazla puanımız yok ve Avrupa Ligi zor. Bu karşılaştığımız en zorlu takımlardan biri. Sonunda üç puan almaya yakındık, küçük farklarla kaçırdık." dedi.