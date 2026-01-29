Erişte çorbası tarifi: Erişte çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kış aylarında iç ısıtan, yazın da hafif bir öğün alternatifi olabilen erişte çorbası, Türk mutfağının en pratik ve doyurucu çorbalarından biri olarak öne çıkıyor. Ev yapımı eriştenin mis gibi kokusu, et suyu ya da tavuk suyuyla birleştiğinde ortaya hem besleyici hem de "anne usulü" bir lezzet çıkıyor. Üstelik erişte çorbası; domatesli, terbiyeli, yoğurtlu, mercimekli veya naneli gibi farklı versiyonlarla zenginleştirilebildiği için tek tarifle birçok farklı sofra tadı yakalamak mümkün. Bu yazımızda, evde kolayca uygulayabileceğiniz detaylı erişte çorbası tarifi, malzemeler, adım adım yapılış, kıvam ayarı, püf noktaları ve alternatif versiyonlar yer alıyor.
Erişte çorbası için malzemeler (4–6 kişilik)
Temel erişte çorbası (salçalı-naneli) için
1 su bardağı erişte (ev yapımı veya hazır)
1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; aroma için)
1 yemek kaşığı zeytinyağı (tereyağıyla birlikte daha dengeli olur)
1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı: yarım kaşık biber salçası da eklenebilir)
1 adet küçük soğan (çok ince doğranmış, isteğe bağlı ama lezzeti yükseltir)
1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
6 su bardağı sıcak su
Daha lezzetli olması için: 4 su bardağı su + 2 su bardağı tavuk suyu/et suyu
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Terbiye için (isteğe bağlı, daha “kremamsı” kıvam)
1 yumurta sarısı
3–4 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı un
Yarım limon suyu
Not: Terbiyeli yapacaksanız salçayı çok koyu tutmayın; terbiyeyle birlikte daha yumuşak bir tat elde edilir.
Erişte çorbası nasıl yapılır?
Tabanı hazırlayın (soğan–salça kavurma)
Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın.
Soğan kullanacaksanız ince doğranmış soğanı ekleyip 2–3 dakika kavurun.
Sarımsak ekleyecekseniz bu aşamada ekleyin, 20–30 saniye çevirin.
Salçayı ekleyip 1–2 dakika kokusu çıkana kadar kavurun.
Suyu ekleyin ve kaynatın
Sıcak suyu (veya tavuk suyu/et suyu karışımını) tencereye ekleyin.
Karıştırın ve kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra tuz ve karabiberi ekleyin.
Kıvam ayarı: Erişte piştikçe şişeceği için çorbayı başta çok koyu yapmamak gerekir. Gerekirse sonradan sıcak su ekleyerek açabilirsiniz.
Erişteyi ekleyip pişirin
Kaynayan çorbaya erişteyi ekleyin.
Orta ateşte, erişteler yumuşayana kadar pişirin.
Hazır erişte için genelde 8–12 dakika
Ev yapımı erişte için 10–15 dakika (kalınlığa göre değişir)
Ara ara karıştırın; erişte dibe çökerse tencerenin altına yapışabilir.
Nane ve baharat dokunuşu
Erişte pişmeye yakın:
Kuru naneyi ekleyin.
İsterseniz pul biber de ekleyin.
Püf: Naneyi en başta eklemek yerine sona doğru eklemek, aromasını daha belirgin tutar.
Terbiyeli erişte çorbası nasıl yapılır? (isteğe bağlı)
Erişte çorbasını daha yumuşak, “yoğurtlu-kremamsı” bir kıvama taşımak isterseniz terbiyeyi şu şekilde uygulayabilirsiniz:
Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu pürüzsüz olana kadar çırpın.
Çorbanın suyundan 1–2 kepçe alıp terbiyeye yavaş yavaş ekleyin (ılıştırma işlemi).
Terbiye ısındıktan sonra tencereye yavaşça dökün ve hızlıca karıştırın.
2–3 dakika kısık ateşte kaynatmadan pişirin.
En kritik nokta: Terbiyeyi bir anda sıcak çorbaya dökerseniz yoğurt kesilebilir. Mutlaka “ılıştırma” yapın.
Terbiyeli yapacaksanız, çorbanın salçasını azaltabilir veya tamamen salçasız yapıp sadece tereyağ–nane sosu ile tamamlayabilirsiniz.
Erişte çorbası püf noktaları (tam kıvam ve lezzet için)
Erişte piştikçe şişer: Çorbaya erişteyi ekledikten sonra kıvam koyulaşabilir. Servis öncesi gerekirse sıcak su ekleyin.
Tavuk suyu/et suyu kullanmak lezzeti ciddi şekilde yükseltir.
Salçayı mutlaka kavurun; çiğ tadı kalmasın.
Terbiye yapacaksanız kesilmemesi için ılıştırma şarttır.
Erişteyi çok fazla pişirirseniz hamurlaşabilir. Süreyi kontrollü tutun.
Erişte çorbası hangi malzemelerle zenginleştirilebilir?
Erişte çorbası temel hâliyle sade ve pratik olsa da, küçük eklemelerle daha doyurucu hale getirilebilir:
Haşlanmış nohut: 1 çay bardağı eklenebilir.
Yeşil mercimek: Önceden haşlayıp ekleyebilirsiniz.
Tavuk didik: Özellikle tavuk suyuyla harika olur.
Sebze dokunuşu: Havuç rendesi veya küçük doğranmış patates eklenebilir.
Limon: Serviste birkaç damla limon ferahlık verir.
Servis önerileri
Üzerine nane ve pul biberle hazırlanmış küçük bir tereyağ sosu gezdirerek servis edebilirsiniz.
Yanına limon dilimi koymak özellikle terbiyeli versiyonda çok yakışır.
Ekmek veya kızarmış kruton ile doyuruculuğu artar.
Kış sofralarında yanında turşu ve salata ile dengeli bir menü oluşturur.
Erişte çorbası; az malzemeyle hazırlanan, kısa sürede pişen ve doğru teknikle yapıldığında hem hafif hem doyurucu bir lezzet sunan klasik bir tarif. Salçalı-naneli temel versiyonu “anne usulü” tadı verirken; terbiyeli versiyonu daha yumuşak ve kremamsı bir içim sağlar. Kıvamın erişte piştikçe koyulaşacağı unutulmadan su ayarı doğru yapılır, salça kavrulur ve istenirse tavuk suyu eklenirse evde kolayca tam kıvamında bir erişte çorbası hazırlamak mümkün olur.