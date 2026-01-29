Erişte çorbası tarifi: Erişte çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Erişte çorbası için malzemeler (4–6 kişilik)

Temel erişte çorbası (salçalı-naneli) için

1 su bardağı erişte (ev yapımı veya hazır)

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; aroma için)

1 yemek kaşığı zeytinyağı (tereyağıyla birlikte daha dengeli olur)

1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı: yarım kaşık biber salçası da eklenebilir)

1 adet küçük soğan (çok ince doğranmış, isteğe bağlı ama lezzeti yükseltir)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

6 su bardağı sıcak su

Daha lezzetli olması için: 4 su bardağı su + 2 su bardağı tavuk suyu/et suyu

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Terbiye için (isteğe bağlı, daha “kremamsı” kıvam)

1 yumurta sarısı

3–4 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limon suyu

Not: Terbiyeli yapacaksanız salçayı çok koyu tutmayın; terbiyeyle birlikte daha yumuşak bir tat elde edilir.

Erişte çorbası nasıl yapılır?

Tabanı hazırlayın (soğan–salça kavurma)

Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın.

Soğan kullanacaksanız ince doğranmış soğanı ekleyip 2–3 dakika kavurun.

Sarımsak ekleyecekseniz bu aşamada ekleyin, 20–30 saniye çevirin.

