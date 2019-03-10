Başarılı oyuncu öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde uzun süre gezerek alışveriş yaptı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere telefon ile konuştuğunu işaret ederek müsaade isteyen Köstendil, alışveriş turu boyunca telefonla konuştu.

Oynadığı başarılı dizi ve filmler ile kısa süre de izleyici tarafından sevilen ve taktir gören ünlü oyuncu, hayranlarının fotoğraf istekleri ile de sık sık karşılaştı.