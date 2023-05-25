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Erkan Kolçak Köstendil: Ünlüler sapıtsın inşallah!

Cihangir'de görüntülenen Erkan Kolçak Köstendil, basın mensuplarına, "Sizlere kolay gelsin, ünlüler sapıtsın inşallah! Size de iş olsun" diyerek, güldü. Gazetecilerle şakalaşan ünlü oyuncu, ardından dostlarıyla birlikte vakit geçirmeye devam etti

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  • Erkan Kolçak Köstendil: Ünlüler sapıtsın inşallah! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Erkan Kolçak Köstendil, Cihangir'de set çalışanları olan arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi.
  • Erkan Kolçak Köstendil: Ünlüler sapıtsın inşallah! - Magazin haberleri

    Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını selamlayan Köstendil, bir yakın arkadaşıyla objektiflere el ele poz vererek kahkaha attı.

    Oyuncu, arkadaşına takılarak, "Kalıba baksanıza, dövmek istese döver beni. Beni dövmesin diye tek plan bütün filmleri çekmeye çalışıyorum. Şaka bir yana arkadaşlarımız ile oturuyoruz, 'Yeni neler yapabiliriz?' diye. Sürekli bir araya geliyoruz çünkü onlarla çalıştığımız zaman her şey çok kolay oluyor" ifadelerini kullandı.
  • Erkan Kolçak Köstendil: Ünlüler sapıtsın inşallah! - Magazin haberleri

    "BİZ BİZE YETERİZ"

    Geçtiğimiz günlerde bir turnuvaya davetli olduğunu söyleyen Erkan Kolçak Köstendil, "Rusya'ya gidiyoruz. Bir tane turnuvaya davetliyiz. Oranın devlet televizyonu canlı yayınlayacakmış. Üç eski futbolcunun ve sanatçıların olduğu bir kadro olacak sanırım. Bundan 3 sene önce de katılmıştık. İnşallah şampiyon olup, geleceğiz. Neticede milli bir forma... Hep beraber Cihangir'de tur atacağız. Nejat İşler ile falan hep beraber turlarız burada kupayla. Biz bize yeteriz zaten" dedi.
  • Erkan Kolçak Köstendil: Ünlüler sapıtsın inşallah! - Magazin haberleri

    "ÜNLÜLER SAPITSIN İNŞALLAH!"

    Ardından, "Neyse sizlere kolay gelsin, ünlüler sapıtsın inşallah! Size de iş olsun" şeklinde konuşarak kahkaha attı ve gazetecilerle şakalaştı.

    Erkan Kolçak Köstendil, röportajı tamamlamasından sonra dostlarıyla birlikte vakit geçirmeye devam etti.

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