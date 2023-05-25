Erkan Kolçak Köstendil: Ünlüler sapıtsın inşallah!

"BİZ BİZE YETERİZ"



Geçtiğimiz günlerde bir turnuvaya davetli olduğunu söyleyen Erkan Kolçak Köstendil, "Rusya'ya gidiyoruz. Bir tane turnuvaya davetliyiz. Oranın devlet televizyonu canlı yayınlayacakmış. Üç eski futbolcunun ve sanatçıların olduğu bir kadro olacak sanırım. Bundan 3 sene önce de katılmıştık. İnşallah şampiyon olup, geleceğiz. Neticede milli bir forma... Hep beraber Cihangir'de tur atacağız. Nejat İşler ile falan hep beraber turlarız burada kupayla. Biz bize yeteriz zaten" dedi.