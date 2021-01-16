Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi değişti. TFF, 14 Ocak'ta maçın hakemi olarak Erkan Özdamar'ı duyurmuştu ancak ani bir kararla maçın hakemi değiştirildi. MHK, Erkan Özdamar'ı görevden alarak yerine Ali Palabıyık'ı atadı.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ VAR HAKEMİYDİ

Erkan Özdamar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden yaptığı açıklamayla hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Özdamar'ı eleştirmiş ve atamaları takip edeceklerini duyurmuştu.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart gördüğü pozisyona dair sert bir açıklama yapmış ve "Önünde gerçekleşen pozisyon için dördüncü hakem Yiğit Arslan orta hakem Ümit Öztürk ile iletişime geçmiş midir? Ekran başında pozisyonları birçok açıdan inceleme şansı olan VAR hakemi Erkan Özdamar, maçın orta hakemi Ümit Öztürk'ü bu konuda uyarmış mıdır? Uyarmış ise orta hakem neden ve nasıl inceleme gereği duymamıştır? Uyarmadı ise açık ve net bir şekilde kırmızı kartı gerektirecek bu hareket neden görmezden gelinmiştir?" ifadelerini kullanmıştı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da "Bizim izlediğimiz yerden penaltıyı görmek zordu ama maç sonrası görüntüyü izlediğimizde VAR çağırabilirdi. Neden çağrılmadı bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.