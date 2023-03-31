Erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!

Uşak'ta alınan bilgiye göre, İslice Mahallesi Adaş Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede önceki gece Zülfiye Kanat (27) ile erkek arkadaşı Adem Alagöz (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.