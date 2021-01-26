Dedektiflere taş çıkartır... Son dakika: Erkek arkadaşını böyle test etti! - Haberler

Dedektiflere taş çıkartır... Erkek arkadaşını böyle test etti! 0:00 / 0:00

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ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde yaşayan Andrea Lopez, erkek arkadaşının güvenilirliğini sorgulamak için ilginç bir yol izledi...

Lopez, aldatılıp aldatılmadığını öğrenmek için erkek arkadaşının ne banka hesabını ne de telefonunu kontrol etti. Genç kadın sadece tüy toplama rulosuyla olan biteni çözdü. Süreci ise kaydedip TikTok hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Paylaşıma göre erkek arkadaşının evine tüy toplama rulosuyla giden Lopez, ruloyu halılara ve yatağın alt kısımlarına sürmeye başladı.

Andrea Lopez, bu videoyu çekerken hiç beklemediği bir detayla karşılaştı. Erkek arkadaşının yatak odasında yaptığı teftişte tüy toplama rulosuna kırmızı saç telleri yapıştı. Siyah saçlara sahip olan Lopez, şaşkınlığını gizleyemedi.

Lopez, "Hanımlar, eğer birlikte olduğunuz kişinin sizi aldatıp aldatmadığını öğrenmek istiyorsanız kendinize bunlardan alın ve halılarının üzerinde yuvarlayın" dedi. Genç kadının TikTok'ta "Yapması gereken bazı açıklamalar var" notuyla paylaştığı video 3 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.

Sürecin gerçek mi yoksa kurmaca mı olduğu bilinmezken Lopez'in erkek arkadaşıyla paylaşım yapmaya devam ettiği görüldü.