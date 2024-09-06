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        Erkekli köyünün kadın muhtarı 20 yıllık su sorununu çözdü

        Yozgat'ın merkeze bağlı 60 haneli 300 kişinin yaşadığı Erkekli köyünün muhtarı İfakat Karakoç, köyün 20 yıllık su sorununa çözüme kavuşturdu. Köy sakinlerinden Ziyade Tunçal, "Köyümüzün adı Erkekli, muhtarımız da kadın. Kadın muhtar seçtiğimiz için de çok mutlu olduk. Muhtarımızın çalışmalarından memnunuz. Daha senesi dolmadı böyle çalışırsa 5 seneye kadar köyümüz inşallah Paris olur" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:06
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        Erkekli köyünün kadın muhtarı
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        Yozgat'ın merkeze bağlı 60 haneli 300 kişinin hayatını sürdürdüğü Erkekli köyünün muhtarı İfakat Karakoç, yaptığı çalışmalarla köyün sorunlarını tek tek çözüyor.

        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar seçilen İfakat Karakoç, görevinin 6. ayında devlet desteği ile köyüne birçok hizmet kazandırdı. İlk olarak Erkekli köyünün 20 yıllık su sorununa kökten çözüm bulmak isteyen muhtar Karakoç, köyün farklı bölgelerine 3 farklı sondaj vurdurarak çıkan suyu köy şebekesine bağlattı.

        KANALİZASYON SORUNU DA ÇÖZÜLDÜ

        İçme suyu sorunu çözülen köyde köy içi yolları ve şehir bağlantı yolları da yeniden yapıldı. Çocuk parkı ve mezarlık çevre düzenleme çalışmaları gibi hizmetlerinde tamamlandığı köyde kanalizasyon sorunları da çözüme kavuşturuldu.

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        HER İŞİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

        Azalar ile birlikte köylünün sorunlarını dinleyip, çözüm yolları arayan muhtar Karakoç, köyde yapılan her işin başında yer alıp, işleri bizzat takip ediyor.

        "5 SENEYE KADAR KÖYÜMÜZ PARİS OLUR"

        Köy sakinlerinden Ziyade Tunçal, muhtar İfakat Karakoç’un çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Köyümüzün adı Erkekli, muhtarımız da kadın. Kadın muhtar seçtiğimiz için de çok mutlu olduk. Kadınlara kapılar sonuna kadar açık oluyor, erkeklerin yapamadığı işi yapıyoruz. Muhtarımız mezarımızı temizledi, köyümüzün su sorunu giderildi. Muhtarımızın çalışmalarından memnunuz. Daha senesi dolmadı böyle çalışırsa 5 seneye kadar köyümüz inşallah Paris olur" dedi.

        "20 YILLIK SU SORUNUMUZU ÇÖZDÜ"

        Gülseren Demir ise "Biz muhtarımızın çalışmalarından memnunuz, 20 senelik su sorununu çözdü, köyümüze sonda vurdurdu, sularımız çok kesiliyordu şimdi her gün akıyor. Daha çok iş yapacağından eminiz, mezarlarımız temizlendi, yolarımız yapılıyor" şeklinde konuştu.

        "ERKEKLERDEN DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR"

        Köy bekçisi Cevat Demir de, “Muhtarımız köyümüzün sorunlarını çözdü, suyumuzu getirdi, yollarımızı yaptırdı. 20 yıllık su sorunumuzu çözdü. Daha yapacağı çok iş var, erkeklerden daha çok çalışıyor, görünen köy kılavuz istemez hizmetlerinden memnunuz” ifadelerine yer verdi.

        "KÖYÜMÜZAN ADI ERKEKLİ AMA BENİ SEÇTİLER"

        Muhtarlığı severek yaptığını anlatan İfakat Karakoç da "Köylümüz beni seçti ben elimden geldiği kadar her hizmeti yapmaya çalışıyorum. Köyümüzün 20 yıllık su sorununu vardı onu çözdüm. Mezarlığımızı temizledik, yollardaki sorunları yama yaptırarak çözdük. Köyümüzü düzene sokmaya başladık. İnşallah daha da devam edeceğiz. Köyümüzün adı Erkekli ama kadın olarak beni seçtiler. Halkımızın sorunlarını, dertlerini dinliyoruz, içimizden gelerek bu işi yapıyoruz, severek muhtarlığı yapıyorum sonuna kadar da gider inşallah" ifadelerini kullandı.

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        #Yozgat
        #erkekli köyü
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