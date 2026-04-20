Erken emeklilik şartları 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsıyor?
Kademeli (erken) emeklilik düzenlemesi milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. EYT sonrası kapsam dışında kalan vatandaşlar için yeni bir emeklilik modeli beklentisi sürüyor. Kademeli emeklilik özellikle 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanları ilgilendiriyor. Uzmanlara göre sistem hayata geçerse emeklilikte yaş ve prim şartları kademeli olarak düşürülebilir. Peki, "Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsıyor?" İşte erken emeklilik şartları ve kapsamı...
Erken emeklilik düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistem olarak bilinmektedir. Özellikle 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar, erken emeklilik hakkı için yeni bir yasa bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, erken emeklilik hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Peki, Kademeli emeklilik gelecek mi, şartları neler, erken emeklilik kimleri kapsıyor? İşte kademeli emeklilikte son durum...
KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.