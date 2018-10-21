Erkenci Kuş 17. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Erkenci Kuş'ta Can'ın yüzleştiği gerçeklere tepkisi çok büyük oldu. Sanem bir şekilde Can'ın gönlünü almaya çalıştı. Bu sırada şirket batma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Ancak bu durumdan da Sanem sayesinde çıkıldı. Yeni bölüm fragmanında ise Sanem, Can'ı kıskanıyor. Erkenci Kuş 16. son bölümde yaşananlar ve 17. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

ERKENCİ KUŞ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ERKENCİ KUŞ 16. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can’ın keskin çizgilerini Sanem’in dürüstlüğü kırabilecek mi?

"Sanem'in “Bugüne kadar benimle ilgili bildiğin her şey yalan" demesinden sonra Can'ın kalbini ne yumuşatabilir? Aralarındaki bağın gücü test ediliyor artık.

Emre’nin büyük müşteri YRT Holding’i bağlamak için verdiği rüşvet, ajansı saplandığı maddi bataktan kurtaracak mı yoksa daha da dibe mi çekecek?

Mahalle Sanem’le ilgili dedikodularla çalkalanırken, Nihat ve Mevkıbe’nin tavrı ne olacak?

Can’ın keskin çizgilerini, Sanem’in dürüstlüğü kırabilir mi?"

İtiraf, geçmişte yaptığımız hataların affını sağlar mı?

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