Erkenci Kuş dizisi, Cumartesi akşamı 18. yeni bölümü ile Star TV'de ekranlara gelecek. Leyla, Sanem'in başına gelen olaylardan dolayı Emre'nin Aylin'le olan ortaklık belgesini Can'a veriyor. Can Emre'yi kardeşlikten reddediyor. Ve Can, Sanem'e oyun oynandığını anlıyor. Tüm yaşananlar Emre ve Leyla'yı yakınlaştırıyor. İşte, Erkenci Kuş 18. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Doğum gününde Sanem’i kötü bir sürpriz bekliyor...

Ortaklık belgelerini ele geçiren Sanem , her şeyi Can’a anlatması için Emre’ye süre verir. Buna yanaşmayan Emre’nin Sanem’le ilgili başka planları vardır. Bu planlardan haberi olmayan Sanem zor durumda kalır ve Can’la arası daha da açılır. Bu arada Sanem’in doğum günü olduğunu öğrenen Aylin harekete geçer . Doğum gününde Sanem’i kötü bir sürpriz beklemektedir.

Senaryosunu Ayşe Kutlu Üner'in kaleme alındığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı Erkenci Kuş dizisi Cumartesi akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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