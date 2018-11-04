Erkenci Kuş 19. bölüm fragmanı, geçtiğimiz akşam ekrana gelen Erkenci Kuş 18. bölümün hemen ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yeni bölümle ilgili fikir sahibi olmak isteyen Erkenci Kuş izleyicileri Erkenci Kuş 19. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki; Erkenci Kuş 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

ERKENCİ KUŞ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Sanem yaşadığı hayal kırıklığıyla iş yerinden istifa eder ve tekrar bakkal Sanem olur. Bu arada Leyla’dan ortaklık belgelerini alan ve Cey Cey den doğum günü olayının aslını öğrenen Can hata yaptığını anlar ve soluğu Sanem de alır. Sanem’i tekrar işe dönmesi için ikna etmeye çalışır. Can’ın çabaları Sanem’i ikna etmeye yeterli olabilecek midir?

Merak edilen soruların cevabı için gözler Erkenci Kuş fragmanında. Peki; Erkenci Kuş fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki Erkenci Kuş fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ OYUNCULARI

Erkenci Kuş'un oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı gibi isimler yer alırken dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstleniyor.

ERKENCİ KUŞ KONUSU

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizide, güzel oyuncu Demet Özdemir; üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayınca bakkal dükkanı sahibi olan babasına yardım eden deli dolu, hayalperest Sanem karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu Can Yaman ise dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Can karakterini canlandırıyor.

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar. Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

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