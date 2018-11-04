SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Erkenci Kuş
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Erkenci Kuş 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Erkenci Kuş son bölümde yaşananlar

Erkenci Kuş 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin izleyicileri geçtiğimiz akşam ekrana gelen son bölümün ardından yeni bölümde yaşanacakları araştırıyor. Yeni bölümle ilgili fikir sahibi olmak isteyenler Erkenci Kuş 19. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki; Erkenci Kuş 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

04.11.2018 - 00:03 | Güncelleme:

Erkenci Kuş 19. bölüm fragmanı, geçtiğimiz akşam ekrana gelen Erkenci Kuş 18. bölümün hemen ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yeni bölümle ilgili fikir sahibi olmak isteyen Erkenci Kuş izleyicileri Erkenci Kuş 19. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki; Erkenci Kuş 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

ERKENCİ KUŞ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Sanem yaşadığı hayal kırıklığıyla iş yerinden istifa eder ve tekrar bakkal Sanem olur. Bu arada Leyla’dan ortaklık belgelerini alan ve Cey Cey den doğum günü olayının aslını öğrenen Can hata yaptığını anlar ve soluğu Sanem de alır. Sanem’i tekrar işe dönmesi için ikna etmeye çalışır. Can’ın çabaları Sanem’i ikna etmeye yeterli olabilecek midir?

Merak edilen soruların cevabı için gözler Erkenci Kuş fragmanında. Peki; Erkenci Kuş fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki Erkenci Kuş fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ OYUNCULARI

Erkenci Kuş'un oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı gibi isimler yer alırken dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstleniyor.

ERKENCİ KUŞ KONUSU

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizide, güzel oyuncu Demet Özdemir; üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayınca bakkal dükkanı sahibi olan babasına yardım eden deli dolu, hayalperest Sanem karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu Can Yaman ise dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Can karakterini canlandırıyor.

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar. Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X