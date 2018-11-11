Erkenci Kuş 20. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Erkenci Kuş'ta Can, Sanem'i Fabri'den kıskanırken; Sanem'in ise başı Gamze ile dertte. Sanem kamp sırasında kayboldu ve herkesi korkuttu. Bölümün sonunda Sanem'in alkolün etkisiyle "Sen benimsin. İşte o kadar" deyip öpmesi damga vurdu. Erkenci Kuş 19. son bölümde yaşananlar ve 20. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ERKENCİ KUŞ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANIYAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden öğrenebilrisiniz.



ERKENCİ KUŞ 19. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can’ın evinde Sanem’i bekleyen sürpriz ne olacak?

Geç saatlerde kaldıkları asansörden kurtulan Can ve Sanem mecburen Can’ın evine giderler ve geceyi birlikte geçirirler. Can’ın evinde Sanem’i bekleyen sürpriz onu çok mutlu eder.

Can ajansın geleceği için çok önemli olan Compass sport için harıl harıl çalışmaya başlar. Kampanyanın en iyi şekilde hazırlanması için tüm ekip Sanem’in yönlendirmesiyle kampa gider. Kampa iki davetsiz misafir daha katılır. Bunlar Gamze ve Fabbri’dir.

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